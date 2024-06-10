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Пермский сырзавод увеличит производство пармезана в 100 раз при наличии спроса

Пермский сырзавод увеличит производство пармезана в 100 раз при наличии спроса

10 июня 2024, 03:40
Сейчас предприятие производит до 300-400 тонн сыра в год.

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) может увеличить производство пармезана в 100 раз до 3 тыс. тонн сыра в год. На данный момент предприятие производит 300-400 тонн продукта, сообщил «Ъ-Прикамье» генеральный директор фабрики Сергей Хазов.

По словам гендиректора завода, объемы производства продукта пока не увеличиваются из-за того, что пармезан не на столько востребован на российском рынке и популярен среди всех слоев населения.

В настоящий Юговской комбинат молочных продуктов является самым крупным молокоперерабатывающим предприятием в Прикамье. Согласно данным с официального сайта сырзавода, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.

По данным сервиса Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль ЮКМП составила 784 млн рублей, выручка — 24 млрд рублей.

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#Юговской комбинат молочных продуктов#Пармезан#Пермский сырзавод#Молокоперерабатывающее предприятие
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