Пермский сырзавод увеличит производство пармезана в 100 раз при наличии спроса

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:45
ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) может увеличить производство пармезана в 100 раз до 3 тыс. тонн сыра в год. На данный момент предприятие производит 300-400 тонн продукта, сообщил «Ъ-Прикамье» генеральный директор фабрики Сергей Хазов.
По словам гендиректора завода, объемы производства продукта пока не увеличиваются из-за того, что пармезан не на столько востребован на российском рынке и популярен среди всех слоев населения.
В настоящий Юговской комбинат молочных продуктов является самым крупным молокоперерабатывающим предприятием в Прикамье. Согласно данным с официального сайта сырзавода, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.
По данным сервиса Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль ЮКМП составила 784 млн рублей, выручка — 24 млрд рублей.