Приставы в Перми обнаружили алиментщика-нигерийца, записавшись к нему на курсы

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Published Сегодня, 05:31
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Чтобы разыскать должника-африканца, пермский судебный пристав записался к нему на курс английского языка. Таким образом удалось привлечь гражданина Нигерии к ответу, сообает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 44-летнего гражданина Нигерии средств на содержание восьмилетней дочери.
Мужчина свои родительские обязанности не исполнял, постоянного официального места работы не имел и накопил долг по алиментам в размере более 600 тыс. рублей.
Неоднократные выходы по месту регистрации должника результата не давали, где он проживал судебным приставам было неизвестно. Неожиданная помощь в розыске безответственного отца пришла от взыскательницы. Она сообщила, что в социальных сетях от имени неплательщика размещено объявление о предоставлении платных услуг по изучению английского языка. Не задумываясь, судебный пристав вступил в переписку с репетитором. Выяснив, что он дает уроки на дому, сотрудник службы записался к нему на курсы.
В назначенный день в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В процессе подготовки материалов дела в суд, должник пытался уйти от ответственности, сославшись на незнание русского языка. Но после разъяснения его прав и обязанностей по оплате услуг переводчика, иностранный гражданин чудесным образом заговорил по-русски и даже разборчиво дал письменные объяснения в протоколе.
В результате суд признал его виновным в нарушении прав ребенка, ему назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей. Если в дальнейшем мужчина не изменит своего отношения к родительским обязанностям, его ждет уголовное наказание.