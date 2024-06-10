Приставы в Перми обнаружили алиментщика-нигерийца, записавшись к нему на курсы

Неоднократные выходы по месту регистрации должника результата не давали, где он проживал судебным приставам было неизвестно. Неожиданная помощь в розыске безответственного отца пришла от взыскательницы. Она сообщила, что в социальных сетях от имени неплательщика размещено объявление о предоставлении платных услуг по изучению английского языка. Не задумываясь, судебный пристав вступил в переписку с репетитором. Выяснив, что он дает уроки на дому, сотрудник службы записался к нему на курсы.