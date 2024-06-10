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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

По делу ДК Ленина суд взыскал с евангелистов в пользу пермских властей 14 млн

С евангелистов суд взыскал в пользу мэрии Перми почти 14 миллионов рублей

10 июня 2024, 15:57
Фото: properm.ru

По делу ДК Ленина суд взыскал с евангелистов в пользу пермских властей 14 млн

Решение мотивировано незаконным обогащением и использованием чужих средств.

Арбитражный суд региона частично удовлетворил иск департамента земельных отношений администрации Перми к региональному управлению христиан веры евангельской. С ответчика решено взыскать 10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 3,5 млн рублей за пользование чужими деньгами.

Долг, как считают в администрации, появился из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 6 февраля 2018-го по 25 мая 2021-го. По мнению евангелистов, раз договор аренды заключен не был, значит и задолженности нет.

Пермские евангелисты также стоят на том, что являются религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой цены. Однако в мэрии заверяют, что фактически участок используется в коммерческих целях.

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#Суд#Пермь#Администрация Перми
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