С евангелистов суд взыскал в пользу мэрии Перми почти 14 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Арбитражный суд региона частично удовлетворил иск департамента земельных отношений администрации Перми к региональному управлению христиан веры евангельской. С ответчика решено взыскать 10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 3,5 млн рублей за пользование чужими деньгами.
Долг, как считают в администрации, появился из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 6 февраля 2018-го по 25 мая 2021-го. По мнению евангелистов, раз договор аренды заключен не был, значит и задолженности нет.
Пермские евангелисты также стоят на том, что являются религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой цены. Однако в мэрии заверяют, что фактически участок используется в коммерческих целях.