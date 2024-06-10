Скончался заслуженный тренер России Сергей Ушенин

Сергей Гаврилович родился в 1949 году. Он проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет. Во время спортивной карьеры был кандидатом в мастера спорта. Воспитанниками Ушенина стали вратари Дмитрий Хомутов, Сергей Долгих, Илья Проскуряков, Станислав Галимов, Виталий Коваль и другие.