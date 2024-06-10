Скончался заслуженный тренер России Сергей Ушенин

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Ушел из жизни заслуженный тренер России, тренер вратарей Сергей Ушенин. Об этом сообщили в пресс-службе пермского хоккейного клуба «Молот».
Сергей Гаврилович родился в 1949 году. Он проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет. Во время спортивной карьеры был кандидатом в мастера спорта. Воспитанниками Ушенина стали вратари Дмитрий Хомутов, Сергей Долгих, Илья Проскуряков, Станислав Галимов, Виталий Коваль и другие.
Помимо этого, двое сыновей заслуженного тренера также пошли в спорт — нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины в 2014 году в составе «Молота-Прикамье» завоевали бронзовые награды ВХЛ, а Вячеслав получил титул «Лучший нападающий сезона».