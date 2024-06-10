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Ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Ушенин

Скончался заслуженный тренер России Сергей Ушенин

10 июня 2024, 08:10
Фото: vk.com/vk_vhl

Ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Ушенин

Более 25 лет Сергей Гаврилович готовил вратарей.

Ушел из жизни заслуженный тренер России, тренер вратарей Сергей Ушенин. Об этом сообщили в пресс-службе пермского хоккейного клуба «Молот».

Сергей Гаврилович родился в 1949 году. Он проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет. Во время спортивной карьеры был кандидатом в мастера спорта. Воспитанниками Ушенина стали вратари Дмитрий Хомутов, Сергей Долгих, Илья Проскуряков, Станислав Галимов, Виталий Коваль и другие.

Помимо этого, двое сыновей заслуженного тренера также пошли в спорт — нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины в 2014 году в составе «Молота-Прикамье» завоевали бронзовые награды ВХЛ, а Вячеслав получил титул «Лучший нападающий сезона».

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#Спорт#Пермь#Молот-Прикамье#Хоккей#Молот#Ушенин
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