Следователи проводят проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в Прикамье

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Следственное управление СК по Пермскому краю проводит проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в реке Пизь. Инцидент произошел в 5 км от села Уральское. Об этом сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе СУ СК Прикамья.
Напомним, что сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы вчера в 9:30. На место приехали пять единиц техники, в том числе одна лодка, семь человек личного состава от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), один человек и одна единица техники от ГУ МЧС Прикамья.
Купальный сезон в этом году начался только сегодня, 10 июня. На территории региона организованы 16 официальных пляжей, на данный момент прорабатывается вопрос об открытии одного пляжа в Осинском округе.