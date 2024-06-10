Следователи проводят проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в Прикамье

Напомним, что сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы вчера в 9:30. На место приехали пять единиц техники, в том числе одна лодка, семь человек личного состава от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), один человек и одна единица техники от ГУ МЧС Прикамья.



Купальный сезон в этом году начался только сегодня, 10 июня. На территории региона организованы 16 официальных пляжей, на данный момент прорабатывается вопрос об открытии одного пляжа в Осинском округе.