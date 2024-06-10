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Следователи проводят проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в Прикамье

Следователи проводят проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в Прикамье

10 июня 2024, 08:37
Фото: 1MI
Инцидент произошел 9 июня.

Следственное управление СК по Пермскому краю проводит проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в реке Пизь. Инцидент произошел в 5 км от села Уральское. Об этом сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе СУ СК Прикамья.

Напомним, что сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы вчера в 9:30. На место приехали пять единиц техники, в том числе одна лодка, семь человек личного состава от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), один человек и одна единица техники от ГУ МЧС Прикамья.

Купальный сезон в этом году начался только сегодня, 10 июня. На территории региона организованы 16 официальных пляжей, на данный момент прорабатывается вопрос об открытии одного пляжа в Осинском округе.

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#Происшествия#Мчс#Проверка#Прикамье#Купальный сезон#Утопление#Пляжи#Осинский округ#СК по Пермскому краю#Река Пизь#РСЧС
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