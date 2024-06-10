Суд рассмотрит иск кикшеринга к Пермской гордуме по поводу запрета электросамокатов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Компания «МТС Юрент», занимающаяся краткосрочной арендой электросамокатов, подала иск в Пермский краевой суд. Сервис кикшеринга оспаривает запрет Пермской городской думы на использование электросамокатов в центре города. В «МТС Юрент» считают, что ограничения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми приносят неудобства горожанам, которые предпочитают использовать электросамокаты в качестве транспорта.
«Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения. По данным „Юрент“, более 80% поездок в Перми совершаются по транспортному сценарию — люди добираются на них от дома до работы, до спортзала, до остановок общественного транспорта. В прошлом сезоне электросамокаты активно использовались в центральной части города на фоне плотного потока автомобилей в часы пик», — говорится в заявлении пресс-службы сервиса.
По данным компании, число пользователей сервисов кикшеринга в Перми превышает 200 тыс. человек, не считая собственников частных электросамокатов. В пресс-службе «Юрента» пояснили Properm.ru, что судебное заседание по иску к мэрии назначено на 4 июля.
В апреле текущего года сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» работал с учетом ограничений, однако самокаты эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.