В Абхазию вместо Турции? Куда поехать в летний отпуск

Так описывает Лариса свой родной город Сухуми. В течение всей жизни Лариса оставалась верна своему месту проживания, даже во время абхазо-грузинской войны ее семья не покидала его. В начале 2010-х они временно переехали в Москву, провели там 10 лет, но в 2020 году решили вернуться на родину. Именно здесь Лариса чувствует себя как рыба в воде и без труда распознает приезжих среди местных жителей. Несмотря на грядущий туристический поток, который планировался на этот год, пока не наблюдается никаких изменений в жизни города.