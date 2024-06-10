В Абхазию вместо Турции? Куда поехать в летний отпуск

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В этом году за границей отдохнули 25 млн людей, как сообщил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер российского правительства. На первый взгляд этот показатель выглядит не таким уж плохим. Однако до начала пандемии число россиян, посещавших заграничные курорты, было вдвое выше, пишут «Новые Известия».
С начала 2000-х годов Турция была основным направлением для граждан России, и вряд ли что-либо могло бы это изменить. В последнее время все чаще и чаще у туристов возникают проблемы с оплатой отдыха: неопределенность в использовании наличных или карточки «Мир», оставшейся единственным безналичным способом оплаты. На фоне этого растет спрос на бронирование гостиниц в Абхазии, где Черное море, а аэропорт — в Сочи, а язык — русский.
«Новые известия» поговорили с москвичкой Натальей, которая только что вернулась из турецкого Сиде, а также с Ларисой, проживающей в Сухуми и наблюдающей, как Абхазия готовится к прибытию туристов из России.
Наталья была страстным путешественником по Европе. Как только давалась свободная неделя на работе, она не задумывалась, а сразу паковала чемодан и отправлялась из Москвы — в Испанию, Турцию, Германию, Швейцарию, Италию. Однако с началом СВО поездки стали настоящим испытанием. Получить Шенген стало непростой задачей, билеты на самолет обошлись в круглую сумму, а время в пути до Испании выросло с пяти часов до целых суток. Именно тогда Наталья открыла для себя новое направление — Турцию.
«Турция — настоящий рай на Земле! Здесь всё оказалось как в прошлой жизни — русские, чехи, немцы, украинцы, поляки, турки — словно ничего не изменилось,» — вспоминала девушка мечтательно свою последнюю поездку в Сиде. В этом раю Наталья провела с 24 по 31 мая, наслаждаясь отдыхом в гостинице Dobedan Beach Resort 5*.
Это была не первая поездка Натальи в Турцию. За два года она уже побывала здесь пять раз, посетив Анталью, Аланью, Кемер и Бельдиби. Раньше она приобретала туры через одно из московских агентств, но в этот раз в Сиде ей помогла туроператор из Тюмени, которую она случайно нашла в социальных сетях. Не получив ответа от московского агентства, Наталья сделала звонок в Тюмень и не жалела. Оплата тура прошла гладко.
— Как вы совершали оплату за поездку?
— Прошла без проблем. Выполнила перевод всей суммы туроператору и получила подтверждение о бронировании. У меня было несколько специфических запросов. Я отказалась от полета авиакомпанией Аэрофлот и выбрала «Турецкие Авиалинии», а также запросила ночной рейс. Меня качественно проконсультировали и предложили отель с системой «все включено». Я нисколько не пожалела об этих решениях ни на минуту. Стоимость проживания в гостинице была довольно высокой — 150 тысяч рублей за неделю. Однако все удовольствия, которые любят российские туристы, там были предоставлены — круглосуточное питание, пляжный бар, иностранные алкогольные напитки.
— Я не особо интересуюсь алкоголем, но здесь так много разнообразных коктейлей было доступно круглосуточно, что мне просто хотелось попробовать их все! — улыбается Наталья.
В отеле имеется бассейн с подогреваемой водой, культурная программа доступна на различных языках, включая русский, и прекрасный пляж для отдыха.
Расходов Наталье не потребовалось, так как гостиница ориентирована на расслабленный отдых на пляже. Однако случился приятный сюрприз. В аптеке Наталья обнаружила крем, решила оплатить его картой «Мир» и к удивлению, транзакция прошла успешно.
Обычно она берет с собой наличные деньги в солнечную Турцию, но утверждает, что во всех посещенных городах не возникло проблем с оплатой. Несомненно, существуют и другие отзывы о Турции, но в случае с Натальей удача была на ее стороне не один, а целых пять раз.
На вопрос о следующей поездке Наталья без колебаний ответила:
— Планирую поехать на бархатный сезон, куда конкретно — решу позже, у меня еще достаточно времени!
Так описывает Лариса свой родной город Сухуми. В течение всей жизни Лариса оставалась верна своему месту проживания, даже во время абхазо-грузинской войны ее семья не покидала его. В начале 2010-х они временно переехали в Москву, провели там 10 лет, но в 2020 году решили вернуться на родину. Именно здесь Лариса чувствует себя как рыба в воде и без труда распознает приезжих среди местных жителей. Несмотря на грядущий туристический поток, который планировался на этот год, пока не наблюдается никаких изменений в жизни города.
— Пока не видно, чтобы к нам приезжали отдыхать. Обычно это заметно по рынку. Туристы с колясками, с детьми — их там просто толпы. Сегодня я ходила на рынок, там все спокойно, возможно, позже придут.
Власти Абхазии уже начали подготовку к предстоящему сезону, уверяя, что все будет готово к 100%. Но, несмотря на это, Лариса не видит никаких признаков активных строительных работ в своем городе:
— Я живу в самом центре. Рядом с моим домом находится одна небольшая частная гостиница, новая, как будто построена после войны. Владельцы сами ухаживают за ней. Но в других частях города я не замечаю никаких значительных изменений. Цены на продукты также остаются на прежнем уровне, не уступая московским. Однако слышала, что до конца сентября практически все номера в гостиницах уже забронированы.
Отпуск в Абхазии оказывается более доступным по цене, чем российское побережье Кавказа или Крым. Недельный отдых для одного человека начинается от 22 тыс. рублей. Есть и санатории, предлагающие трехразовое питание за 46 тыс. на двоих в неделю, хотя местные жители сомневаются, что в абхазском гастрономическом раю стоит выбирать именно санаторную пищу.
Пицунда и Гагры являются особенно популярными среди туристов. В Гаграх отмечают работу мэра, называя его эффективным, что создает благоприятную атмосферу в городе. Тех, кто посетил Пицунду, также не оставляют равнодушными.
Из Москвы можно добраться до Сухуми на прямом поезде, хотя путь займет двое суток. Для более быстрой поездки рекомендуется воспользоваться самолетом до Адлера, а затем добраться на такси или на автобусе. Важным событием для туристов является восстановление сухумского аэропорта, разрушенного во время войны и пустовавшего в руинах свыше 30 лет. Первый пробный рейс запланирован на июнь, а с августа регулярные авиарейсы будут осуществляться в Россию.
В Абхазии военные руины представляют собой особое привлекательное место. Они распространены повсюду, как в столице, так и вдоль дорог, идущих параллельно морю. В центре Сухуми до сих пор строится здание парламента с оставшимися следами пожара. Несмотря на прошедшие три десятилетия, разрушенные здания до сих пор стоят, в отличие от Грозного. Напоминающая официальное признание, Россия для Абхазии всё ещё является заграницей, что можно почувствовать на пограничном переходе, оборудованном по последнему слову в охранной технике.
Лариса отмечает, что в прошлом году в Абхазию приезжали не самые состоятельные россияне:
— Приезжают из Дальнего Востока, из Тюмени. Сюда приезжают неимущие люди, которые приобретают целые огромные коляски «Доширак». Они потратили всё, что смогли, чтобы добраться сюда, и экономно расходуют свои средства. Типичные представители среднего класса мне не встречались. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть с детьми у моря. У нас рядом с магазином вроде «Пятёрочки» прошлым летом были длинные очереди. Коляски были перегружены «Дошираком», как ваши супермаркеты.
На данный момент пляжи Абхазии остаются безлюдными из-за прохладной воды, ее температура составляет всего 16 градусов. Прогнозируется, что в ближайшие дни погода улучшится и температура поднимется до 20 градусов, что станет мотивацией для отдыхающих начать купаться.
Абхазия надеется на прибыль от туристов, несмотря на свои финансовые трудности. Гостеприимство по отношению к туристам здесь на высоком уровне, с местными лакомствами, красным вином и Черным морем. Тем не менее, Абхазия не забывает и о бизнесе, подчеркивает Лариса.
— Мы еще не ощущаем прибыль с туризма, как это было раньше, хотя мы всего лишь в начале июня. Мы надеемся на лучшее.