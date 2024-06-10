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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В билайне рассказали, что нужно объяснить ребенку при покупке смартфона

В билайне рассказали, что нужно объяснить ребенку при покупке смартфона

10 июня 2024, 07:38
Обсудите с ребенком, что можно делать при помощи смартфона, а что нельзя.

58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку — вопрос его безопасности. Еще 37% считают, что смартфон необходим даже дошкольнику. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований билайна.

Для того, чтобы смартфон и мобильный интернет были детям друзьями и помощниками, стоит сделать несколько простых действий. билайн, который признан экспертами ComNews самым безопасным оператором*, подготовил советы о том, как помочь ребенку использовать сеть во благо и без лишних рисков.

Что важно объяснить ребенку, покупая смартфон

Обилие возможностей современных устройств иногда приводит к злоупотреблению гаджетами. Важно обсудить с ребенком несколько важных моментов:

  1. Смартфон — это инструмент. С его помощью можно делать многое: общаться, узнавать новое, развиваться, заниматься хобби, умеренно играть в игры и смотреть видео.

  2. В использовании смартфона важна умеренность. В гаджете много увлекательного и интересного, но и в жизни — не меньше: спорт, прогулки, живое общение, настольные игры, хобби и многое другое.

  3. Смартфон может быть источником проблем. При несоблюдении правил можно столкнуться с мошенничеством, агрессией и другими угрозами, а также смартфон могут украсть или отобрать. Важно обсудить алгоритм действий в таком случае и носить с собой записанные на бумаге телефоны родителей.

  4. Звонки и сообщения с незнакомых номеров могут быть источником угрозы. В приложении билайн (12+) стоит активировать бесплатную опцию «Виртуальный помощник»**. Он вместо клиента может принимать некоторые звонки, которые идентифицирует как мошеннические, и присылать сообщение с содержанием разговора в приложении.

Помимо вещей, которые важно знать при использовании смартфона, стоит обсудить, что можно делать в интернете, а что — нельзя. Для того, чтобы ребенку проще было ориентироваться в правилах, можно воспользоваться памяткой:

Фото: пресс-служба билайна

О том, как правильно настроить детский смартфон, чтобы снизить риски от его использования, читайте в расширенной версии по  ссылке.

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*билайн признан самым безопасным оператором по результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелат. звонков; наличие номеров на онлайн-биржах «серых» продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее — по  ссылке .

**Опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.

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