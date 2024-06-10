В билайне рассказали, что нужно объяснить ребенку при покупке смартфона

Смартфон — это инструмент. С его помощью можно делать многое: общаться, узнавать новое, развиваться, заниматься хобби, умеренно играть в игры и смотреть видео.

В использовании смартфона важна умеренность. В гаджете много увлекательного и интересного, но и в жизни — не меньше: спорт, прогулки, живое общение, настольные игры, хобби и многое другое.

Смартфон может быть источником проблем. При несоблюдении правил можно столкнуться с мошенничеством, агрессией и другими угрозами, а также смартфон могут украсть или отобрать. Важно обсудить алгоритм действий в таком случае и носить с собой записанные на бумаге телефоны родителей.