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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Перми нельзя будет купить алкогольные напитки 12 июня

В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя

10 июня 2024, 10:36
Фото: ideogram.ai

В Перми нельзя будет купить алкогольные напитки 12 июня

Запрет нельзя нарушать, иначе вам грозит штраф.

В День России, 12 июня, в Перми и Пермском крае запрещена розничная продажа спиртных напитков. Ограничения закреплены в постановлении правительства Прикамья от 10 октября 2011 года №755-п.

В пресс-службе администрации города напоминают, что за нарушение запрета пермякам грозят административные штрафы. Для должностных лиц сумма санкции составит от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

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