В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В День России, 12 июня, в Перми и Пермском крае запрещена розничная продажа спиртных напитков. Ограничения закреплены в постановлении правительства Прикамья от 10 октября 2011 года №755-п.
В пресс-службе администрации города напоминают, что за нарушение запрета пермякам грозят административные штрафы. Для должностных лиц сумма санкции составит от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.