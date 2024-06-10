В День города в Перми будет продлен режим работы общественного транспорта

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Перми в День города, 12 июня, будет продлена работа общественного транспорта. В ночь с 11 на 12 июня будут организованы дополнительные рейсы трамвайных маршрутов №4, 6, 7 и 8, а также автобусных — №30, 32, 68, 77.
Для живущих в Индустриальном районе будут работать спецрейсы автобусных маршрутов №10 и №72. Автобусы проследуют от Разгуляя по ул. Екатерининской и далее по маршруту следования. Посадка пассажиров будет проходить на действующих автобусных и трамвайных остановках «Разгуляй». Кроме того, с 11:20 до 14:00 возможны задержки в движении трамваев в связи с парадом вагонов разных лет в честь 95-летия пермской трамвайной системы.
Для удобства жителей и гостей Перми в ночь с 12 на 13 июня будет продлена работа маршрутов общественного транспорта. Люди смогут добраться домой после праздничного концерта в 22:00 и салюта. Также на отдельных трамвайных и автобусных маршрутах введут дополнительные рейсы. Подробное расписание поздних отправлений и схема движения будут опубликованы позже на сайте и в группе «ВКонтакте» «Пермский транспорт».
Также с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне ул. Ленина на участке от Куйбышева до Попова, а также в этом же квартале по четной стороне ул. Петропавловской. В пресс-службе администрации Перми напоминают, что 12 июня в Орджоникидзевском районе ограничат движение транспорта на время прохождения Крестного хода.
Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Также актуальная информация о работе общественного транспорта публикуется в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.