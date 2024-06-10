properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В День города в Перми будет продлен режим работы общественного транспорта

В День города в Перми будет продлен режим работы общественного транспорта

10 июня 2024, 12:29
Фото: «Пермский транспорт»
На некоторых маршрутах будут введены дополнительные рейсы.

В Перми в День города, 12 июня, будет продлена работа общественного транспорта. В ночь с 11 на 12 июня будут организованы дополнительные рейсы трамвайных маршрутов №4, 6, 7 и 8, а также автобусных — №30, 32, 68, 77.

Для живущих в Индустриальном районе будут работать спецрейсы автобусных маршрутов №10 и №72. Автобусы проследуют от Разгуляя по ул. Екатерининской и далее по маршруту следования. Посадка пассажиров будет проходить на действующих автобусных и трамвайных остановках «Разгуляй». Кроме того, с 11:20 до 14:00 возможны задержки в движении трамваев в связи с парадом вагонов разных лет в честь 95-летия пермской трамвайной системы.

Для удобства жителей и гостей Перми в ночь с 12 на 13 июня будет продлена работа маршрутов общественного транспорта. Люди смогут добраться домой после праздничного концерта в 22:00 и салюта. Также на отдельных трамвайных и автобусных маршрутах введут дополнительные рейсы. Подробное расписание поздних отправлений и схема движения будут опубликованы позже на сайте и в группе «ВКонтакте» «Пермский транспорт».

Также с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне ул. Ленина на участке от Куйбышева до Попова, а также в этом же квартале по четной стороне ул. Петропавловской. В пресс-службе администрации Перми напоминают, что 12 июня в Орджоникидзевском районе ограничат движение транспорта на время прохождения Крестного хода.

Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Также актуальная информация о работе общественного транспорта публикуется в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.

#Новости компаний#Пермская езда
Подпишитесь
После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта
Сегодня, 17:44
Пермский криминальный авторитет* выступил с последним словом по делу об АУЕ**
Сегодня, 11:23
С евангелистов суд взыскал в пользу мэрии Перми почти 14 миллионов рублей
Сегодня, 15:57
В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя
Сегодня, 10:36
Пермский краевой суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего главного пристава
Сегодня, 10:58
Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду
Сегодня, 02:00
"