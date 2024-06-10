В День города в Перми будет продлен режим работы общественного транспорта

Также с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне ул. Ленина на участке от Куйбышева до Попова, а также в этом же квартале по четной стороне ул. Петропавловской. В пресс-службе администрации Перми напоминают, что 12 июня в Орджоникидзевском районе ограничат движение транспорта на время прохождения Крестного хода.