В Горнозаводске районная больница отказалась оплачивать перевозку ребёнка-инвалида

Однако районное медучреждение отказало в предоставлении данной услуги. В связи с этим родители девочки вынуждены были самостоятельно организовывать перевозку больного ребенка либо обращаться за финансовой помощью в детский благотворительный фонд, который оплачивал поездку, поскольку затраты на одну поездку составляли не менее 20 тыс. рублей.