В Горнозаводске районная больница отказалась оплачивать перевозку ребёнка-инвалида

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Горнозаводске прокуратура добилась организации транспортировки ребенка-инвалида к месту лечения и возмещения затрат на его перевозку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Горнозаводского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инвалида о нарушении его прав на получение доступной медицинской помощи.
Оказалось, что малолетняя дочь заявительницы в связи с тяжелым заболеванием является ребенком-инвалидом. Согласно медицинской документации девочке требовалось проведение систематических сеансов заместительной почечной терапии — гемодиализа в Краевой детской клинической больнице трижды в неделю. Неявка на процедуры могла привести к летальному исходу.
Транспортировка ребенка в Пермь спецтранспортом должна быть обеспечена за счет средств Горнозаводской районной больницы в сопровождении одного из родителей в лечебное учреждение и обратно.
Однако районное медучреждение отказало в предоставлении данной услуги. В связи с этим родители девочки вынуждены были самостоятельно организовывать перевозку больного ребенка либо обращаться за финансовой помощью в детский благотворительный фонд, который оплачивал поездку, поскольку затраты на одну поездку составляли не менее 20 тыс. рублей.
По итогам проверки прокурором главному врачу районной больницы внесено представление, которое удовлетворено. В настоящее время заключен договор на доставление ребенка-инвалида с одном из родителей в краевой центр для получения необходимой медицинской помощи. Законному представителю в полном объеме возмещены все транспортные расходы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.