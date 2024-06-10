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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Горнозаводске прокуратура вмешалась в организацию перевозки ребёнка-инвалида

В Горнозаводске районная больница отказалась оплачивать перевозку ребёнка-инвалида

10 июня 2024, 13:52
Фото: Прокуратура Пермского края

В Горнозаводске прокуратура вмешалась в организацию перевозки ребёнка-инвалида

Лишь вмешательство прокуратуры изменило ситуацию.
Сюжет
Дети

В Горнозаводске прокуратура добилась организации транспортировки ребенка-инвалида к месту лечения и возмещения затрат на его перевозку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Горнозаводского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инвалида о нарушении его прав на получение доступной медицинской помощи.

Оказалось, что малолетняя дочь заявительницы в связи с тяжелым заболеванием является ребенком-инвалидом. Согласно медицинской документации девочке требовалось проведение систематических сеансов заместительной почечной терапии — гемодиализа в Краевой детской клинической больнице трижды в неделю. Неявка на процедуры могла привести к летальному исходу.

Транспортировка ребенка в Пермь спецтранспортом должна быть обеспечена за счет средств Горнозаводской районной больницы в сопровождении одного из родителей в лечебное учреждение и обратно.

Однако районное медучреждение отказало в предоставлении данной услуги. В связи с этим родители девочки вынуждены были самостоятельно организовывать перевозку больного ребенка либо обращаться за финансовой помощью в детский благотворительный фонд, который оплачивал поездку, поскольку затраты на одну поездку составляли не менее 20 тыс. рублей.

По итогам проверки прокурором главному врачу районной больницы внесено представление, которое удовлетворено. В настоящее время заключен договор на доставление ребенка-инвалида с одном из родителей в краевой центр для получения необходимой медицинской помощи. Законному представителю в полном объеме возмещены все транспортные расходы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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#Общество#Дети#Прокуратура#Больница
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