В Кунгуре вынесли приговор собственнику более четырёх килограммов гашиша

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 07:02
В Кунгуре вынесен приговор 32-летнему жителю Екатеринбурга. Мужчина признан виновным в торговле наркотиками, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Фигурант был задержан в ноябре прошлого года сотрудникам полиции на территории Кунгурского муниципального округа, куда прибыл, чтобы забрать партию запрещенных веществ для дальнейшего распространения через тайники-закладки.
В ходе осмотра багажника машины, на которой передвигался злоумышленник, сотрудниками полиции обнаружено и изъято восемь герметичных свертков с гашишем общей массой более 3 килограмм 800 грамм.
В декабре 2022 года мужчина вошел в состав организованной группы, которая торговала наркотиками. По указанию организатора в условленном месте он забирал партии наркотических средств, осуществлял их расфасовку и с целью дальнейшего распространения оборудовал закладки. В качестве торговой площадки использовался интернет-магазин, созданный соучастником фигуранта, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
В ходе следствия установлена причастность обвиняемого гражданина к еще одному факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, совершенному им в ноябре 2023 года на территории Челябинской области. В лесном массиве, расположенном около села в Челябинской области оперативники и следователи установили местонахождение тайника, ранее оборудованного фигурантом. Там было спрятано более 380 грамм гашиша. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.
На время следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Судом екатеринбуржец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», а также в покушении на аналогичное преступление.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.