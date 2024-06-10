В Кунгуре вынесли приговор собственнику более четырёх килограммов гашиша

В ходе следствия установлена причастность обвиняемого гражданина к еще одному факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, совершенному им в ноябре 2023 года на территории Челябинской области. В лесном массиве, расположенном около села в Челябинской области оперативники и следователи установили местонахождение тайника, ранее оборудованного фигурантом. Там было спрятано более 380 грамм гашиша. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.