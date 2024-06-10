В мае 2024 года в Прикамье выросло количество браков

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
В мае 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано 850 браков, что на 178 браков больше по сравнению с маем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные органов ЗАГС Прикамья.
Как указывает ведомство, с начала текущего года заключено 4568 союза. А также то, что хотя большинство современных пар не верит приметы, однако количество браков в мае до сих пор остается ниже, чем в другие месяцы.
Больше всего браков в мае было заключено в 1953 году — 2 902 брачных союза.