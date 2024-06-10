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В мае 2024 года в Прикамье выросло количество браков

В мае 2024 года в Прикамье выросло количество браков

10 июня 2024, 02:38
Фото: Изображение Midjourney
Брачный союз заключили 850 пар.

В мае 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано 850 браков, что на 178 браков больше по сравнению с маем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные органов ЗАГС Прикамья.

Как указывает ведомство, с начала текущего года заключено 4568 союза. А также то, что хотя большинство современных пар не верит приметы, однако количество браков в мае до сих пор остается ниже, чем в другие месяцы.

Больше всего браков в мае было заключено в 1953 году — 2 902 брачных союза.

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#Пермский край#Загс#Статистика#Прикамье#Браки#Пары#Май#Свидетельство#Приметы#1953 год
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