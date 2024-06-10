В мэрии обсуждают вопрос появления другой УК вместо пермского МУПа

В прошлом году депутаты Пермской городской думы обратили внимание, что ежегодно ПМУП ГКТХ теряет позиции в рейтинге управляющих компаний. В феврале текущего года тогдашний директор организации Людмила Осинцева была арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным телеграм-канала Ural Mash, в течение года Осинцева получила 6,8 млн рублей от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. В конце февраля ПМУП ГКТХ возглавил Александр Золотов, а сейчас, согласно информации на сайте мэрии, директором предприятия является Евгений Ряпосов.