В мэрии обсуждают вопрос появления другой УК вместо пермского МУПа

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Перми может появиться новая управляющая организация вместо ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). Как рассказал источник Properm.ru, власти готовятся создать другую организацию для управления ветхим фондом.
В пресс-службе администрации города ответили на запрос Properm.ru, что сейчас вопрос создания новой УК находится в проработке. ПМУП ГКТХ занимается решением проблем сферы ЖКХ в Перми. Специалисты компании занимаются работами по производству и передаче тепловой энергии, строительству, ремонту, реконструкции зданий и сооружений, а также по подготовке инженерной инфраструктуры к работе зимой.
В прошлом году депутаты Пермской городской думы обратили внимание, что ежегодно ПМУП ГКТХ теряет позиции в рейтинге управляющих компаний. В феврале текущего года тогдашний директор организации Людмила Осинцева была арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным телеграм-канала Ural Mash, в течение года Осинцева получила 6,8 млн рублей от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. В конце февраля ПМУП ГКТХ возглавил Александр Золотов, а сейчас, согласно информации на сайте мэрии, директором предприятия является Евгений Ряпосов.