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В администрации Перми прорабатывают вопрос создания другой УК вместо ПМУП ГКТХ

В мэрии обсуждают вопрос появления другой УК вместо пермского МУПа

10 июня 2024, 09:47
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

В администрации Перми прорабатывают вопрос создания другой УК вместо ПМУП ГКТХ

В начале года экс-директор ПМУП ГКТХ оказалась подозреваемой в получении крупной взятки.

В Перми может появиться новая управляющая организация вместо ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). Как рассказал источник Properm.ru, власти готовятся создать другую организацию для управления ветхим фондом.

В пресс-службе администрации города ответили на запрос Properm.ru, что сейчас вопрос создания новой УК находится в проработке. ПМУП ГКТХ занимается решением проблем сферы ЖКХ в Перми. Специалисты компании занимаются работами по производству и передаче тепловой энергии, строительству, ремонту, реконструкции зданий и сооружений, а также по подготовке инженерной инфраструктуры к работе зимой.

В прошлом году депутаты Пермской городской думы обратили внимание, что ежегодно ПМУП ГКТХ теряет позиции в рейтинге управляющих компаний. В феврале текущего года тогдашний директор организации Людмила Осинцева была арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным телеграм-канала Ural Mash, в течение года Осинцева получила 6,8 млн рублей от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. В конце февраля ПМУП ГКТХ возглавил Александр Золотов, а сейчас, согласно информации на сайте мэрии, директором предприятия является Евгений Ряпосов.

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#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Администрация Перми#Ветхое и аварийное жилье#Управляющая компания
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