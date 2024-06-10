В МФЦ Пермского края 13 июня проведут День донора крови

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:15
В этот четверг, 13 июня, выездная бригада Пермской краевой станции переливания крови будет работать рядом с филиалом МФЦ «Дзержинский». Мобильный пункт будет ждать доноров на парковке у торгового центра «Гипервиват» (шоссе Космонавтов, 65), где находится отделение МФЦ. Комплекс оснащен необходимым оборудованием для обследования людей, а также забора, хранения и транспортировки крови в надлежащих условиях.
Как сообщили в пресс-службе МФЦ, акция приурочена ко Всемирному дню донора, который празднуется 14 июня. Мероприятие проводится совместно с Пермской краевой станцией переливания крови, а также Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
В день акции любой желающий может стать донором крови. Для этого нужно быть совершеннолетним, иметь гражданство РФ или проживать в РФ законно не менее одного года. Вес донора должен превышать 50 кг (индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40), должны отсутствовать противопоказания к донорству. Полный список противопоказаний и сроки отвода от донорства можно узнать на сайте Службы крови.
Для сдачи крови вам нужно выполнить простые условия:
В ходе акции каждый пермяк сможет узнать группу крови и уровень гемоглобина. После донации ему выдадут справку, которая дает право на два дня отдыха, а также компенсацию на питание в размере 882 рублей.
Кроме того, пришедшие на мероприятие по желанию смогут поучаствовать в интерактивных мероприятиях от Пермского регионального отделения «Российский Красный Крест». Пермяков ждут познавательные викторины и подвижные игры, а по завершении акции им вручат памятные подарки.
Это уже не первая донорская акция, организованная в МФЦ в текущем году. Ранее в четырех отделениях «Мои Документы» прошла акция «Донорство ума», организованная при поддержке благотворительного фонда «Дедморозим». Посетителям МФЦ предоставлялась возможность вступить в Национальный регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение жизни своего генетического близнеца. В ходе мероприятия более 50 жителей Прикамья сдали тест и вступили в Национальный регистр.
Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:
— Сотрудники МФЦ всегда принимают активное участие в подобных мероприятиях. На своем примере мы показываем, что в наше время сдавать кровь, быть донором — абсолютно безопасно и даже полезно в качестве профилактики различных заболеваний. Но самое главное это то, что донорство — это бесценный вклад в спасение жизней людей.