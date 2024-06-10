В МФЦ Пермского края 13 июня проведут День донора крови

В день акции любой желающий может стать донором крови. Для этого нужно быть совершеннолетним, иметь гражданство РФ или проживать в РФ законно не менее одного года. Вес донора должен превышать 50 кг (индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40), должны отсутствовать противопоказания к донорству. Полный список противопоказаний и сроки отвода от донорства можно узнать на сайте Службы крови.