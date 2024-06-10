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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Перми ищут подрядчика на восстановление второго этажа старинного училища

В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление памятника старинного училища

10 июня 2024, 10:04
Фото: Google maps

В Перми ищут подрядчика на восстановление второго этажа старинного училища

Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.

Министерство закупок Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Училище Екатерино-Петровское с оградой». Стоимость контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы планируется провести в помещениях на втором этаже. Речь идет о здании на ул. Екатерининская, 71. До начала производства строительно-монтажных работ подготовительного периода исполнитель должен разработать и утвердить проекты производства работ (ППР) на демонтажные работы и строительно-монтажные работы.

Работы пройдут за счет бюджета Пермского края. Завершить ремонт планируется до 15 октября прошлого года. Заявку на участие в торгах можно подать до 18 июля. Победитель конкурса станет известен 20 июля.

Напомним, что ранее в Перми нашли подрядчика на выполнение ремонта первого этажа памятника старинного училища. Название компании не уточняется.

В 1883 году пермский купец и золотопромышленник Иван Базанов умер в Иркутске и оставил 100 тыс. рублей на благотворительность. Его внучатый племянник Николай Базанов исполнил завещание, передав деньги для строительства начального четырёхклассного училища. Здание построено в 1903 году архитектором Василием Попатенко и названо Екатерино-Петровским. Учебное заведение стало центром образования и культуры, принимало множество учеников и организовывало культурные мероприятия. Позднее здесь располагались различные образовательные учреждения, включая Пермский институт народного образования и Пермское музыкальное училище.

В 1993 году здание было признано памятником архитектуры регионального значения.

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