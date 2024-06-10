В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление памятника старинного училища

В 1883 году пермский купец и золотопромышленник Иван Базанов умер в Иркутске и оставил 100 тыс. рублей на благотворительность. Его внучатый племянник Николай Базанов исполнил завещание, передав деньги для строительства начального четырёхклассного училища. Здание построено в 1903 году архитектором Василием Попатенко и названо Екатерино-Петровским. Учебное заведение стало центром образования и культуры, принимало множество учеников и организовывало культурные мероприятия. Позднее здесь располагались различные образовательные учреждения, включая Пермский институт народного образования и Пермское музыкальное училище.