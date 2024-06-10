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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

мост на улице Карпинского

В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. Схема

10 июня 2024, 12:18
Фото: Читатель Properm.ru
мост на улице Карпинского

В Перми изменена организация движения по улице Карпинского

Решение, считают авторы, поможет исключить заторы.

В Перми продолжают настраивать дорожное движение для ликвидации пробок, возникших из-за закрытия моста на ул. Карпинского. В выходные водителям разрешили поворот направо и налево из средней полосы на ул. Стахановскую, сообщают в краевом минтрансе.

«Такое решение принято в связи с увеличением интенсивности движения транспорта в данном направлении. Это позволит исключить заторы, которые образуются на участке», — говорят в ведомстве.

Специалисты Центра безопасности дорожного движения продолжают регулярный мониторинг дорожной ситуации на ул. Стахановской, ул. Карпинского, ул. Мира и ул. Советской Армии. Также используется информация, которая поступает от ГИБДД, Департамента транспорта и жителей города.

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#Пермская езда#Пермь#Движение#Дорожное движение#Движение транспорта
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