В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. Схема

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Перми продолжают настраивать дорожное движение для ликвидации пробок, возникших из-за закрытия моста на ул. Карпинского. В выходные водителям разрешили поворот направо и налево из средней полосы на ул. Стахановскую, сообщают в краевом минтрансе.
«Такое решение принято в связи с увеличением интенсивности движения транспорта в данном направлении. Это позволит исключить заторы, которые образуются на участке», — говорят в ведомстве.
Специалисты Центра безопасности дорожного движения продолжают регулярный мониторинг дорожной ситуации на ул. Стахановской, ул. Карпинского, ул. Мира и ул. Советской Армии. Также используется информация, которая поступает от ГИБДД, Департамента транспорта и жителей города.