В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. Схема

В Перми продолжают настраивать дорожное движение для ликвидации пробок, возникших из-за закрытия моста на ул. Карпинского. В выходные водителям разрешили поворот направо и налево из средней полосы на ул. Стахановскую, сообщают в краевом минтрансе.