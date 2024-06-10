В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда

По данным сервиса Rusprofile, генеральным директором ООО «Строитель» является Александр Кокорин. Зарегистрирована компания в июле 2015 года. Выручка организации за 2023 год составила 56 млн рублей, чистая прибыль 470 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за прошлый год сложилась в 13 млн рублей, а дебиторская — 18 млн рублей. Общество являлась поставщиком в двух государственных контрактах на сумму 27, 7 млн рублей.