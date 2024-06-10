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В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда

В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда

10 июня 2024, 09:20
Фото: properm.ru
Цена контракта составила 636,2 млн рублей.

В Перми определи подрядчика на право строительство здания Свердловского суда. Им стало ООО «Строитель». Об этом свидетельствую данные с портала госзакупок. Первым на это обратил внимание «Рифей-Пермь».

Стоимость контракта составила 636,2 млн рублей. Для строительства выделена территория на ул. Куйбышева, 111, площадь которой — 6244 кв. м. +/– 28 кв. м. Согласно техническому заданию, в шестиэтажном здании планируется разместить 30 судей. Исполнитель обязуется завершить строительство до 1 декабря 2024 года. Возведение объекта пройдет за счет федерального бюджета.

По данным сервиса Rusprofile, генеральным директором ООО «Строитель» является Александр Кокорин. Зарегистрирована компания в июле 2015 года. Выручка организации за 2023 год составила 56 млн рублей, чистая прибыль 470 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за прошлый год сложилась в 13 млн рублей, а дебиторская — 18 млн рублей. Общество являлась поставщиком в двух государственных контрактах на сумму 27, 7 млн рублей.

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