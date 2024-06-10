В Перми пройдут мероприятия ко всемирному Дню донора крови

Кроме того, 14 июня с 8.00 до 12.30 у посетителей Пермской краевой станции переливания крови (ул. Лебедева, 54) будет возможность не только стать донором, но и поучаствовать в образовательной акции «Я ответственный донор!» от волонтеров-медиков Пермского края.