В Перми пройдут мероприятия ко всемирному Дню донора крови

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В Перми 13 и 14 июня пройдут тематические акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови. Их организует Пермская краевая станция переливания крови совместно с волонтерами-медиками Пермского отделения ВОД «Волонтеры-медики», Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Пермским МФЦ, сообщают в пресс-службе краевого правительства.
В четверг, 13 июня, с 9:00 до 12:00 любой желающий сможет прийти к Мобильному комплексу краевой станции переливания крови (шоссе Космонавтов, 65) и стать донором. Предварительная запись не требуется.
Помимо этого, каждый желающий сможет принять участие в интерактивных мероприятиях от Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Кроме того, 14 июня с 8.00 до 12.30 у посетителей Пермской краевой станции переливания крови (ул. Лебедева, 54) будет возможность не только стать донором, но и поучаствовать в образовательной акции «Я ответственный донор!» от волонтеров-медиков Пермского края.
Напомним, для сдачи донорской крови и/или ее компонентов необходимо:
После сдачи донорской крови выдается справка, которая дает право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка. Также донор получает денежную компенсацию.