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Published Сегодня, 04:47

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В Перми 13 и 14 июня пройдут мероприятия ко всемирному Дню донора крови

В Перми пройдут мероприятия ко всемирному Дню донора крови

10 июня 2024, 04:47
Фото: администрация губенатора Пермского края

В Перми 13 и 14 июня пройдут мероприятия ко всемирному Дню донора крови

Для пермяков пройдут лекции и интерактивные мероприятия

В Перми 13 и 14 июня пройдут тематические акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови. Их организует Пермская краевая станция переливания крови совместно с волонтерами-медиками Пермского отделения ВОД «Волонтеры-медики», Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Пермским МФЦ, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

В четверг, 13 июня, с 9:00 до 12:00 любой желающий сможет прийти к Мобильному комплексу краевой станции переливания крови (шоссе Космонавтов, 65) и стать донором. Предварительная запись не требуется.

Помимо этого, каждый желающий сможет принять участие в интерактивных мероприятиях от Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Кроме того, 14 июня с 8.00 до 12.30 у посетителей Пермской краевой станции переливания крови (ул. Лебедева, 54) будет возможность не только стать донором, но и поучаствовать в образовательной акции «Я ответственный донор!» от волонтеров-медиков Пермского края.

Напомним, для сдачи донорской крови и/или ее компонентов необходимо:

  • Взять паспорт и номер СНИЛС;
  • Иметь гражданство РФ или проживать в РФ на законных основаниях не менее 1 года;
  • Быть старше 18 лет;
  • Не иметь противопоказаний к донорству. Подробная информация по ссылке;
  • Иметь индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40;
  • Ознакомиться с рекомендациями до и после донации;
  • Пройти медицинское обследование (проводится в учреждении Службы крови/на выездной донорской акции в день обращения). Предварительное обследование не требуется, группу крови знать не обязательно.

После сдачи донорской крови выдается справка, которая дает право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка. Также донор получает денежную компенсацию.

#Общество#Касается каждого#Донорство#Доноры#Донор
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