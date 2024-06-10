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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В центре Перми 11 и 12 июня вводятся ограничения для транспорта

В Перми в праздничные дни вводятся ограничения для транспорта

10 июня 2024, 13:08
Фото: properm.ru

В центре Перми 11 и 12 июня вводятся ограничения для транспорта

Они касаются остановки и стоянки.

В связи с проведением праздничных мероприятий в центре города 12 июня вводятся ограничения для транспорта. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

С 19:00 11 июня до 23:00 12 июня по нечетной стороне улицы Ленина (от ул. Куйбышева до ул. Попова), а также по четной стороне ул. Петропавловской (на этом же квартале) будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

В ведомстве предупреждают — в случае большого скопления гостей праздника, могут быть введены дополнительные ограничения по ул. Попова и на мосту через Каму.

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#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие движения#Дорожное движение
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