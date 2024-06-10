В Перми в праздничные дни вводятся ограничения для транспорта

С 19:00 11 июня до 23:00 12 июня по нечетной стороне улицы Ленина (от ул. Куйбышева до ул. Попова), а также по четной стороне ул. Петропавловской (на этом же квартале) будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.