В Перми в праздничные дни вводятся ограничения для транспорта

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В связи с проведением праздничных мероприятий в центре города 12 июня вводятся ограничения для транспорта. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
С 19:00 11 июня до 23:00 12 июня по нечетной стороне улицы Ленина (от ул. Куйбышева до ул. Попова), а также по четной стороне ул. Петропавловской (на этом же квартале) будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.
В ведомстве предупреждают — в случае большого скопления гостей праздника, могут быть введены дополнительные ограничения по ул. Попова и на мосту через Каму.