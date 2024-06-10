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В аэропорту Перми построят здание КДП за 473 млн рублей

В пермском аэропорту построят здание командно-диспетчерского пункта за 473 миллиона

10 июня 2024, 06:40
Фото: properm.ru

В аэропорту Перми построят здание КДП за 473 млн рублей

Ожидается, что подрядчик разработает документацию и выполнит строительно-монтажные работы.

Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Росавиация) ищет подрядчика, который построит командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Перми. По информации портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 473,3 млн рублей. Первым на электронный аукцион обратил внимание Business Class.

Заявки на конкурс принимаются до 13 июня, итоги планируется подвести 20 июня. Из проектной документации следует, что нужно возвести здание КДП высотой 40 м, его конструкция предусматривает строения от одного до семи этажей. В зданиях планируется обустроить места общего пользования, комнату для уборочного инвентаря, раздевалки и гардеробные, а также вентиляционные камеры, электрощитовую и лифтовой холл.

По условиям документации, подрядчик должен выполнять работы с понедельника по четверг с 8:30 до 16:30, в пятницу с 8:30 до 15:00. Работать в выходные и праздничные дни, а также по ночам запрещено. На разработку рабочей документации исполнителю дается полтора года, в течение двух лет с даты заключения договора он обязан выполнить строительно-монтажные работы. Планируемый срок окончания всех работ — декабрь 2026 года.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Госзакупки
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