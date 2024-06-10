В Пермском крае ищут 15-летнего мальчика, утонувшего во время купания

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
Вчера, 9 июня, в 5 км от села Уральское в реке Пизь утонул 15-летний мальчик. Сообщение об инциденте поступило на пульт ГУ МЧС Прикамья в 9:30. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
На место происшествия прибыли пять единиц техники, в том числе одна лодка, 7 человек личного состава от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а так один человек и одна единица техники от МЧС.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина происшествия. МЧС предупреждает, что не следует оставлять детей без присмотра у водоемов.