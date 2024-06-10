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В Прикамье ищут мальчика 15 лет, который утонул в реке Пизь во время купания

В Пермском крае ищут 15-летнего мальчика, утонувшего во время купания

10 июня 2024, 08:06
Фото: properm.ru

В Прикамье ищут мальчика 15 лет, который утонул в реке Пизь во время купания

По факту инцидента проводится проверка.

Вчера, 9 июня, в 5 км от села Уральское в реке Пизь утонул 15-летний мальчик. Сообщение об инциденте поступило на пульт ГУ МЧС Прикамья в 9:30. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

На место происшествия прибыли пять единиц техники, в том числе одна лодка, 7 человек личного состава от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а так один человек и одна единица техники от МЧС.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина происшествия. МЧС предупреждает, что не следует оставлять детей без присмотра у водоемов.

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#Мчс#Утонул
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