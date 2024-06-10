В Пермском крае выросло количество миллиардеров

По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, по итогам 2023 года доходы свыше 1 млрд рублей в Прикамье задекларировали 20 налогоплательщиков. Это на семь большем, чем по итогам 2022 года — тогда миллиардеров было 13, сообщает Business Class.