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В Пермском крае зафиксировано 20 миллиардеров

В Пермском крае выросло количество миллиардеров

10 июня 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае зафиксировано 20 миллиардеров

За год их стало больше на семь человек.

По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, по итогам 2023 года доходы свыше 1 млрд рублей в Прикамье задекларировали 20 налогоплательщиков. Это на семь большем, чем по итогам 2022 года — тогда миллиардеров было 13, сообщает Business Class.

Число тех, кто задекларировал доходы в сумме от 500 млн до 1 млрд рублей, осталось неизменным за год — таких налогоплательщиков за указанный период зафиксировано 35, отмечает издание.

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#Экономика#Доходы#Налоговая#Налоговая инспекция
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