В Пермском крае выросло количество миллиардеров

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, по итогам 2023 года доходы свыше 1 млрд рублей в Прикамье задекларировали 20 налогоплательщиков. Это на семь большем, чем по итогам 2022 года — тогда миллиардеров было 13, сообщает Business Class.
Число тех, кто задекларировал доходы в сумме от 500 млн до 1 млрд рублей, осталось неизменным за год — таких налогоплательщиков за указанный период зафиксировано 35, отмечает издание.