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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Подмосковье друзья спасли от смерти зацепера, которого ударило током

10 июня 2024, 15:15
В Подмосковье, на участке железнодорожного пути Томилино — Панки вблизи Люберец произошел зацепер получил сильный удар электрическим током. Возможную трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции его друзей.

Вечером 9 июня парни решили забраться на крышу поезда, который начал движение. Один из них схватился за металлическую деталь, находившуюся под напряжением. Его товарищ рывком оттащил пострадавшего от источника напряжения. После этого парень от сильного удара тока потерял сознание и упал между вагонами, где его еще один друг удержал. Об этом пишет со ссылкой на телеграм-канала Baza.

Пострадавший был госпитализирован. Сейчас он находится в медучреждении.

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