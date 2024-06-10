В Подмосковье друзья спасли от смерти зацепера, которого ударило током

Вечером 9 июня парни решили забраться на крышу поезда, который начал движение. Один из них схватился за металлическую деталь, находившуюся под напряжением. Его товарищ рывком оттащил пострадавшего от источника напряжения. После этого парень от сильного удара тока потерял сознание и упал между вагонами, где его еще один друг удержал. Об этом пишет со ссылкой на телеграм-канала Baza.