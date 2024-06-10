Жители Куеды начали разбирать припаркованный на обочине чужой самосвал

Следствием установлено, что днем ранее обвиняемый обратился к знакомому с просьбой предоставить автомобиль для перевозки запчастей с большегрузной машины, которая находилась на автодороге «Куеда — Урада». При этом мужчину в известность о своих преступных намерениях злоумышленник не поставил. На следующий день в вечернее время куединец подъехал к месту стоянки автомобиля и начал разбирать самосвал, но его действия были пресечены сотрудником уголовного розыска. Краденое имущество изъято и возвращено законному владельцу. В результате хищения обществу с ограниченной ответственностью мог быть причинен материальный ущерб более 45 тыс. рублей.