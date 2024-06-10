Жители Куеды начали разбирать припаркованный на обочине чужой самосвал

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Передано в суд дело 36-летнего жителя Куеды, который попался в ходе попытки украсть запчасти самосвала. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
8 марта сотрудник уголовного розыска территориального отдела внутренних дел возвращался с работы домой. На обочине дороги он увидел самосвал FAW, возле которого стояли двое мужчин, а из припаркованной рядом машины с прицепом виднелись инструменты для бортировки колес. Ему это показалось подозрительным.
Полицейский стал наблюдать за действиями молодых людей. Спустя некоторое время один из них начал разбортовывать колеса машины. Страж порядка позвонил в дежурную часть территориального отдела и сообщил о действиях мужчины. До прибытия следственного-оперативной группы полицейский подъехал к самосвалу. Когда злоумышленник увидели его, решил скрыться с места преступления. Оперуполномоченному уголовного розыска удалось его задержать.
Следствием установлено, что днем ранее обвиняемый обратился к знакомому с просьбой предоставить автомобиль для перевозки запчастей с большегрузной машины, которая находилась на автодороге «Куеда — Урада». При этом мужчину в известность о своих преступных намерениях злоумышленник не поставил. На следующий день в вечернее время куединец подъехал к месту стоянки автомобиля и начал разбирать самосвал, но его действия были пресечены сотрудником уголовного розыска. Краденое имущество изъято и возвращено законному владельцу. В результате хищения обществу с ограниченной ответственностью мог быть причинен материальный ущерб более 45 тыс. рублей.
Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение тайного хищения чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.