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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Выходец из Куеды Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗО до средины августа

Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до средины августа

11 июня 2024, 15:26
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Выходец из Куеды Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗО до средины августа

В его деле уже 80 пострадавших.

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на два месяца — до 16 августа, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении еще пяти эпизодов мошенничества. Суммарно количество дел против инфоцигана достигло 80.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

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#Общество#Суд#Аяз Шабутдинов
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