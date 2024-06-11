Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до средины августа

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на два месяца — до 16 августа, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении еще пяти эпизодов мошенничества. Суммарно количество дел против инфоцигана достигло 80.
Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.