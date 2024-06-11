Чусовской завод ОМК поучаствовал в Международном молодежном экономическом форуме

«Когда работаешь на предприятии, то тебе открывается лишь одна сторона процесса, а попадаешь на форум и понимаешь, что есть много задач и событий, происходящих вокруг. Еще я познакомился с активной молодежью предприятий ОМК. Когда вернусь в Чусовой, обязательно соберем Совет молодых металлургов, и я поделюсь всем, что узнал сам. Возможно, какие-то идеи воплотим в жизнь сообща», — поделился своими впечатлениями об участии в молодежном дне ПМЭФ-2024 Антон Лапков.