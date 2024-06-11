Чусовской завод ОМК поучаствовал в Международном молодежном экономическом форуме

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Заводчане из четырех регионов представили компанию в Санкт-Петербурге — это амбассадоры, волонтеры, спортсмены, члены Советов молодых металлургов и активисты предприятий. В их число вошли и сотрудники чусовского завода (Пермский край).
Молодежь обсуждала развитие волонтерского движения, популяризацию науки, прорабатывала навыки делового общения, изучала личный бренд и успешные стартапы. Во время диалогов с лидерами мнений, с представителями крупнейших компаний и владельцами бизнеса ребята получили ценные советы и вдохновились на дальнейший рост и развитие.
Сотрудник чусовского завода ОМК Антон Лапков на форум попал благодаря активной жизненной позиции. Он входит в Совет молодых металлургов, участвовал в национальном проекте «Берег добрых дел» и помогал очищать прибрежную зону реки Чусовой и местный пляж от мусора, его проект победил в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство». На форуме заводчанин узнал о том, как пройти путь от стажера до ключевого сотрудника, о стратегии развития для молодежи, об опасностях и возможностях искусственного интеллекта.
«Когда работаешь на предприятии, то тебе открывается лишь одна сторона процесса, а попадаешь на форум и понимаешь, что есть много задач и событий, происходящих вокруг. Еще я познакомился с активной молодежью предприятий ОМК. Когда вернусь в Чусовой, обязательно соберем Совет молодых металлургов, и я поделюсь всем, что узнал сам. Возможно, какие-то идеи воплотим в жизнь сообща», — поделился своими впечатлениями об участии в молодежном дне ПМЭФ-2024 Антон Лапков.
Международный молодежный экономический форум проходит в 2024 году под девизом «День будущего». В нем принимают участие промышленники, молодые предприниматели, ученые, координаторы молодежных проектов и инициатив. Они обсуждают вопросы ведения бизнеса, развитие научных, социальных и молодежных проектов.