Дмитрий Махонин поручил привлечь к ответственности представителей МСК «Энергия»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минспорту привлечь к дисциплинарной ответственности представителей многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Вчера, 10 июня, была запланирована первая тренировка по обучению детей плаванию, но как рассказали Properm.ru пермяки, вода в бассейне не нагрелась, при этом их никто не предупредил, что занятия не состоятся.