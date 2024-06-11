Дмитрий Махонин поручил привлечь к ответственности представителей МСК «Энергия»

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минспорту привлечь к дисциплинарной ответственности представителей многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Вчера, 10 июня, была запланирована первая тренировка по обучению детей плаванию, но как рассказали Properm.ru пермяки, вода в бассейне не нагрелась, при этом их никто не предупредил, что занятия не состоятся.
«Оказалось, что администраторы не удосужились вовремя попросить разрешение на открытие бассейна и проинформировать людей, что его работа не запущена», — приводит цитату губернатора «Коммерсантъ-Прикамье».
В связи с дезорганизованной работой спортивного комплекса глава региона поручил краевому министерству спорта «привлечь к дисциплинарной ответственности» представителей ГБУДО ПК «СШ „Академия игровых видов спорта“», в ведомстве которых находится спорткомплекс «Энергия». «Здесь надо принимать серьезные кадровые решения, связанные с директором спорткомплекса», — заявил Дмитрий Махонин.
Спорткомплекс «Энгергия» площадью 17 тыс. кв. м включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта. Стоимость объекта составила более 2 млрд руб. Директором организации с 2021 года является Иван Белкин, бывший директор пермского ООО «НПО „Парма Электроникс“».