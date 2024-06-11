Экс-директора Пермского порохового признали виновным в разглашении гостайны

Дело связано с периодом, когда Миргородский руководил Новосибирским механическим заводом «Искра». Предприятие специализируется на выпуске средств взрывания для промышленности и строительства, а также для капсюлей-воспламенителей и охотничьих и спортивных патронов. Экс-директор ОАО «НМЗ „Искра“», обвинявшийся в получении взятки в размере 750 тыс. и 1,5 млн рублей от главы «Трансолеум М» Константина Еремена, ходатайствовал о прекращении уголовного дела из-за истечения его сроков давности.