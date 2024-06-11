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Бывший директор Пермского порохового завода разгласил гостайну

Экс-директора Пермского порохового признали виновным в разглашении гостайны

11 июня 2024, 05:12
Фото: properm.ru

Бывший директор Пермского порохового завода разгласил гостайну

Суд приговорил Олега Миргородского к условному сроку

Бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и приговорён к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Также осуждённому запрещено на два года занимать определённые должности.

Уголовное дело в отношении экс-директора рассматривалось в Пермском краевом суде. По сведениям издания, Олег Миргородский раскрыл гостайну в ходе общения с подчинёнными на одном из производственных совещаний. Руководитель завода вопреки действующим требованиям показал своим сотрудникам документ с секретными данными, несмотря на то, что часть сотрудников не имели права доступа к ним.

Источники издания также отмечают, что в ходе судебного процесса обвиняемый признал вину и просил наказать его судебным штрафом.

В апреле суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении Олега Миргородского. Ему предъявили обвинение в получении коммерческого подкупа.

Дело связано с периодом, когда Миргородский руководил Новосибирским механическим заводом «Искра». Предприятие специализируется на выпуске средств взрывания для промышленности и строительства, а также для капсюлей-воспламенителей и охотничьих и спортивных патронов. Экс-директор ОАО «НМЗ „Искра“», обвинявшийся в получении взятки в размере 750 тыс. и 1,5 млн рублей от главы «Трансолеум М» Константина Еремена, ходатайствовал о прекращении уголовного дела из-за истечения его сроков давности.

Срок отбывания наказания по ч. 7 ст. 207 УК РФ составляет десять лет. Согласно первому вменяемому эпизоду, срок давности уголовного дела истек в октябре 2023 года, а по второму — в апреле текущего года. Так, судом было удовлетворено заявление бывшего топ-менеджера и прекратил дело.

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#Суд#Экономика#Пермь#Пермский пороховой завод#Гостайна#Разглашение гостайны
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