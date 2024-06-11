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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Эксперт предрекла повышение курса российской валюты

11 июня 2024, 06:52
Эксперт Людмила Голощапова прогнозирует рост курса российской валюты. Она объясняет это решением Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 16%. По словам Голощаповой, жесткая позиция ЦБ способствует укреплению рубля.

В результате этого доллар будет продолжать снижаться и опустится ниже отметки в 90 рублей, а евро и юань тоже подорожают, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Экономист отмечает, что в будущем курсы валют достигнут своего минимума и начнут расти. При этом она указывает на несколько факторов, включая политические и экономические, а также вопросы продовольственной безопасности.

Голощапова уверена, что на данный момент нет речи о девальвации рубля, так как валютные барьеры, созданные ЦБ, достаточно устойчивы и будут сохраняться до принятия соответствующих решений по исполнению государственного бюджета в 2024 году.

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