Эксперт предрекла повышение курса российской валюты

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В результате этого доллар будет продолжать снижаться и опустится ниже отметки в 90 рублей, а евро и юань тоже подорожают, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Экономист отмечает, что в будущем курсы валют достигнут своего минимума и начнут расти. При этом она указывает на несколько факторов, включая политические и экономические, а также вопросы продовольственной безопасности.
Голощапова уверена, что на данный момент нет речи о девальвации рубля, так как валютные барьеры, созданные ЦБ, достаточно устойчивы и будут сохраняться до принятия соответствующих решений по исполнению государственного бюджета в 2024 году.