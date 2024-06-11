Еще пять человек выписались из больниц Кемерова после страшного ДТП с трамваями

За сутки еще пять человек, пострадавших в жутком ДТП с трамваями в Кемерове, были выписаны из больниц. Сейчас лечение в медицинских учреждениях проходят 10 пострадавших, пишет VSE42.Ru. Информацию публикует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, созданный местными властями после аварии.