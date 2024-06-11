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Еще пять человек выписались из больниц Кемерова после страшного ДТП с трамваями

Еще пять человек выписались из больниц Кемерова после страшного ДТП с трамваями

11 июня 2024, 11:47
Фото: unsplash.com
В аварии на прошлой неделе погиб один из пассажиров.
Сюжет
Дтп

За сутки еще пять человек, пострадавших в жутком ДТП с трамваями в Кемерове, были выписаны из больниц. Сейчас лечение в медицинских учреждениях проходят 10 пострадавших, пишет VSE42.Ru. Информацию публикует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, созданный местными властями после аварии.

ДТП с трамваями произошло на Логовом шоссе в минувший четверг, 6 июня. В результате пострадали около 140 человек, один мужчина скончался. По решению суда в СИЗО отправили директора, а затем мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания». Эта организация занимается обслуживанием трамваев в городе.

В Кемерове возбуждено еще одно уголовное дело после страшного ДТП с трамваями
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#Происшествия#Дтп#Кемерово
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