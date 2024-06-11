Филиал «Азот» профинансировал ремонт в БФ ПНИПУ

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Проект приурочен к празднованию 65-летия учебного заведения. Ремонт оценивается в сумму около 10 млн рублей.
В ходе ремонта были отреставрированы лестничные пролеты корпуса. При ремонте использовались современные, безопасные для здоровья материалы. После реставрации на этажах также появилась информация про деятельность филиала «Азот» и «Уралхима». Студенты и гости учебного заведения могут узнать о продукции Компании, способах ее применения, а также о преимуществах, которые дает трудоустройство на градообразующее предприятие. Чтобы получить информацию достаточно навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на информационных стендах.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
«Уралхиму» нужны выпускники с реальными компетенциями, способные решать практические задачи уже на старте карьеры. В России немного вузов, поставляющих готовые кадры, в Березниках — это филиал Пермского политеха. Сотрудничество филиала «Азот» с БФ ПНИПУ, как важная базовая часть комплексной системы привлечения и развития талантов, помогает стабильно пополнять кадровый ресурс.
Взаимодействие филиала «Азот» и БФ ПНИПУ подразумевает различные направления:
— организуются экскурсии для студентов на производство, мастер-классы и профориентационные встречи в музее филиала «Азот»;
— заключаются договоры о целевом обучении со студентами;
— реализуется стипендиальная программа, включающая в том числе, вручение именных стипендий за успешную учебу и активную научную деятельность;
— специалисты филиала принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий по защите дипломных проектов, а также в конкурсах, выставках, конференциях, круглых столах, «Днях открытых дверей»;
— организуется практическая подготовка студентов (все виды практики), в том числе с трудоустройством, также абитуриенты университета привлекаются на стажировку в филиал «Азот».