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Филиал «Азот» профинансировал ремонт в БФ ПНИПУ

Филиал «Азот» профинансировал ремонт в БФ ПНИПУ

11 июня 2024, 12:56
Фото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Березники
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ профинансировал ремонтные работы во втором корпусе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

Проект приурочен к празднованию 65-летия учебного заведения. Ремонт оценивается в сумму около 10 млн рублей.

В ходе ремонта были отреставрированы лестничные пролеты корпуса. При ремонте использовались современные, безопасные для здоровья материалы. После реставрации на этажах также появилась информация про деятельность филиала «Азот» и «Уралхима». Студенты и гости учебного заведения могут узнать о продукции Компании, способах ее применения, а также о преимуществах, которые дает трудоустройство на градообразующее предприятие. Чтобы получить информацию достаточно навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на информационных стендах.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

«Уралхиму» нужны выпускники с реальными компетенциями, способные решать практические задачи уже на старте карьеры. В России немного вузов, поставляющих готовые кадры, в Березниках — это филиал Пермского политеха. Сотрудничество филиала «Азот» с БФ ПНИПУ, как важная базовая часть комплексной системы привлечения и развития талантов, помогает стабильно пополнять кадровый ресурс.

Взаимодействие филиала «Азот» и БФ ПНИПУ подразумевает различные направления:

— организуются экскурсии для студентов на производство, мастер-классы и профориентационные встречи в музее филиала «Азот»;

— заключаются договоры о целевом обучении со студентами;

— реализуется стипендиальная программа, включающая в том числе, вручение именных стипендий за успешную учебу и активную научную деятельность;

— специалисты филиала принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий по защите дипломных проектов, а также в конкурсах, выставках, конференциях, круглых столах, «Днях открытых дверей»;

— организуется практическая подготовка студентов (все виды практики), в том числе с трудоустройством, также абитуриенты университета привлекаются на стажировку в филиал «Азот».

#Новости компаний#Образование
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