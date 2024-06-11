Филиал «Азот» профинансировал ремонт в БФ ПНИПУ

В ходе ремонта были отреставрированы лестничные пролеты корпуса. При ремонте использовались современные, безопасные для здоровья материалы. После реставрации на этажах также появилась информация про деятельность филиала «Азот» и «Уралхима». Студенты и гости учебного заведения могут узнать о продукции Компании, способах ее применения, а также о преимуществах, которые дает трудоустройство на градообразующее предприятие. Чтобы получить информацию достаточно навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на информационных стендах.