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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Пермском крае днем 12 июня ожидаются грозы, град и сильные дожди

Грозы, град и сильный ливень ожидаются в Прикамье в День России

11 июня 2024, 11:04
Фото: unsplash.com

В Пермском крае днем 12 июня ожидаются грозы, град и сильные дожди

Будьте осторожны, если стихия настигла вас на улице.

В отдельных районах Пермского края завтра, 12 июня, днем ожидаются сильные дожди и ливни, грозы и град. Порывы ветра местами могут достигнуть 18-23 м/с.

В связи с прогнозом синоптиков, в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач. Также лучше не парковать автомобили рядом со слабо укрепленными конструкциями.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. На время грозы лучше покинуть открытое пространство и переждать непогоду в помещении. Отключите питание электроприборов и закройте форточки на окнах.

О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 101 или 112.

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