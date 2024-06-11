Грозы, град и сильный ливень ожидаются в Прикамье в День России

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В отдельных районах Пермского края завтра, 12 июня, днем ожидаются сильные дожди и ливни, грозы и град. Порывы ветра местами могут достигнуть 18-23 м/с.
В связи с прогнозом синоптиков, в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач. Также лучше не парковать автомобили рядом со слабо укрепленными конструкциями.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. На время грозы лучше покинуть открытое пространство и переждать непогоду в помещении. Отключите питание электроприборов и закройте форточки на окнах.
О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 101 или 112.