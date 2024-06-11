Камское пароходство готовит к передачи властям Пермского края два «Метеора»

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Камское речное пароходство передало своей дочерней структуре, ООО «Теплоход ‚Владимир Маяковский», два судна на подводных крыльях типа «Метеор», которые были законсервированы в 1990-х годах. По данным источника «Коммерсант-Прикамье», знакомого с планами компании, в дальнейшем их передадут властям региона.
Совет директоров «Камского речного пароходства» на прошлой неделе согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Теплоход ‚Владимир Маяковский‘» четырех судов общей стоимостью 97,3 млн рублей. В их числе «Метеор-220» и «Метеор-231», которые будут безвозмездно переданы краевым властям.
По данным издания, на восстановление «Метеоров» может потребовать порядка 200 млн рублей. Но для собственника ремонт обойдется гораздо дешевле покупки нового судна аналогичного типа.
О том, что в Перми прорабатывается вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор», стало известно в начале июня. Этими планами в ходе проведения заседания рабочей группы по развитию водного транспорта в Прикамье поделился министр транспорта Сергей Вешняков.
В среднесрочной перспективе планируется запуск судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» — сейчас идет подготовка аукционной документации. Средства как на лизинг судов, так и на организацию маршрута предусмотрены в бюджете Пермского края.