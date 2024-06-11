properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Власти Пермского края могут получить два старых судна на подводных крыльях

Камское пароходство готовит к передачи властям Пермского края два «Метеора»

11 июня 2024, 05:44
Фото: properm.ru

Власти Пермского края могут получить два старых судна на подводных крыльях

Их восстановление может обойтись примерно в 200 миллионов рублей.

Камское речное пароходство передало своей дочерней структуре, ООО «Теплоход ‚Владимир Маяковский», два судна на подводных крыльях типа «Метеор», которые были законсервированы в 1990-х годах. По данным источника «Коммерсант-Прикамье», знакомого с планами компании, в дальнейшем их передадут властям региона.

Совет директоров «Камского речного пароходства» на прошлой неделе согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Теплоход ‚Владимир Маяковский‘» четырех судов общей стоимостью 97,3 млн рублей. В их числе «Метеор-220» и «Метеор-231», которые будут безвозмездно переданы краевым властям.

По данным издания, на восстановление «Метеоров» может потребовать порядка 200 млн рублей. Но для собственника ремонт обойдется гораздо дешевле покупки нового судна аналогичного типа.

О том, что в Перми прорабатывается вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор», стало известно в начале июня. Этими планами в ходе проведения заседания рабочей группы по развитию водного транспорта в Прикамье поделился министр транспорта Сергей Вешняков.

В среднесрочной перспективе планируется запуск судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» — сейчас идет подготовка аукционной документации. Средства как на лизинг судов, так и на организацию маршрута предусмотрены в бюджете Пермского края.

Читайте также:
В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. СхемаПо пермским улицам будет ездить трамвай-музейВ Перми в эти выходные на улицах будут работать дополнительные наряды ДПС
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Водный транспорт#Суда на подводных крыльях
Подпишитесь
Дмитрий Махонин поручил привлечь к ответственности представителей МСК «Энергия»
Сегодня, 07:34
В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» выступят Пресняков и Подольская
Сегодня, 09:21
Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все
Сегодня, 05:12
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
Сегодня, 02:51
Обитает в Крыму и Азии, но оказался в Прикамье. Ученые ПГНИУ нашли редкий вид змей
Сегодня, 06:50
Экс-директора Пермского порохового признали виновным в разглашении гостайны
Сегодня, 05:12
"