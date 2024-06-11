Камское пароходство готовит к передачи властям Пермского края два «Метеора»

О том, что в Перми прорабатывается вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор», стало известно в начале июня. Этими планами в ходе проведения заседания рабочей группы по развитию водного транспорта в Прикамье поделился министр транспорта Сергей Вешняков.