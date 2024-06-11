Машинист из Березников обманул РЖД на 33 тысячи рублей

Березниковец, работая машинистом тепловоза в региональном филиале АО «РЖД», путем мошеннических действий, незаконно присвоил 33 тыс. рублей. Мужчина, будучи направленным в командировку, по приезду представил в бухгалтерию поддельные отчетные документы, содержащие фиктивные сведения о затратах на проживание. На основании представленных справок ему была перечислена указанная сумма.