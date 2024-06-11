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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Березниковец обманул РЖД на 33 тысячи рублей

Машинист из Березников обманул РЖД на 33 тысячи рублей

11 июня 2024, 16:43
Фото: 1MI

Березниковец обманул РЖД на 33 тысячи рублей

Эти деньги он якобы потратил на проживание в командировке.
Сюжет
Ржд

Суд вынес приговор машинисту из Березников. Мужчину признали виновным в мошенничестве, сообщает краевая прокуратура.

Мировой судья судебного участка № 1 Березниковского судебного района Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении работника регионального филиала АО «РЖД». Он

Березниковец, работая машинистом тепловоза в региональном филиале АО «РЖД», путем мошеннических действий, незаконно присвоил 33 тыс. рублей. Мужчина, будучи направленным в командировку, по приезду представил в бухгалтерию поддельные отчетные документы, содержащие фиктивные сведения о затратах на проживание. На основании представленных справок ему была перечислена указанная сумма.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и, с учетом позиции полного возмещения организации материального вреда, назначил подсудимому судебный штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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#Общество#Суд#Прокуратура#Ржд
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