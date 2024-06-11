Мэрия Перми отказалась идти на мировую с парком Горького

В марте в арбитражном суде Пермского края начались слушания по иску администрации Свердловского района Перми к парку им. Горького. Администрация требует снести шесть объектов. Согласно заявлению администрации Свердловского района Перми, спорными объектами являются здания двух кафе Casa Mia и «Халва», «Дом Дракулы», гараж площадью в 43,9 кв. м, два здания общественного туалета. По словам судьи объекты являются недвижимыми объектами, поскольку у всех (кроме Casa Mia и «Халва») есть техпаспорта от Центра технической инвентаризации Прикамья.