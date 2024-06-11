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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В суде мэрия Перми отказалась от мирового соглашения с Парком Горького

Мэрия Перми отказалась идти на мировую с парком Горького

11 июня 2024, 16:02
Фото: properm.ru

В суде мэрия Перми отказалась от мирового соглашения с Парком Горького

Администрация города требует сноса шести строений на территории парка.

Сегодня на судебном заседании по иску администрации Свердловского района Перми о сносе шести строений в парке Горького стало известно, что власти города отказались заключить мировое соглашение на условиях, которые предложил ответчик. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Мэрия требует признать самостроями и снести шесть объектов на территории парка: два общественных туалета, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе — «Халва» и Casa Mia.

Представитель администрации сообщил в суде, что истцу поступил проект мирового соглашения по этому делу. По словам истца, в проекте соглашения парк Горького изложил меры по мирному решению спора: признать объекты Casa Mia и «Халва» движимыми, не обладающими признаками объектов капитального строительства.

«Мы на это, к сожалению, пойти не можем. В суде необходимо выяснить, соответствуют ли объекты требованиям безопасности, насколько они функциональны и являются ли они объектами капитального строительства. Именно это у нас указано в предмете иска», — цитирует издание представителя мэрии.

Стороны представили на заседании свои позиции о том, к каким объектам можно отнести предметы спора — туалеты и летние кафе. Истец и ответчик также обсудили детали проведения судебной экспертизы. Заседание отложили на июль.

В марте в арбитражном суде Пермского края начались слушания по иску администрации Свердловского района Перми к парку им. Горького. Администрация требует снести шесть объектов. Согласно заявлению администрации Свердловского района Перми, спорными объектами являются здания двух кафе Casa Mia и «Халва», «Дом Дракулы», гараж площадью в 43,9 кв. м, два здания общественного туалета. По словам судьи объекты являются недвижимыми объектами, поскольку у всех (кроме Casa Mia и «Халва») есть техпаспорта от Центра технической инвентаризации Прикамья.

Осмотр в январе показал, что у кафе Casa Mia и «Халва» технических паспортов не оказалось. У объектов нет технического паспорта, но специалисты районной администрации провели их осмотр и обнаружили признаки капитального строения — в частности, фундамент.

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#Суд#Экономика#Пермь#Парк горького
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