На север Пермского края может прийти смерч

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На этой неделе на севере Прикамья ожидаются сильные грозы со всем спектром опасных явлений, таких как шквалы, град и смерч. Об этом рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов корреспонденту Properm.ru.
Напомним, 8 июня на границе Челябинской области и Башкирии прошелся сильный смерч, а также выпал град размером в куриное яйцо. В результате были повреждены крыши домов, автозаправки, транспорт, повалены столбы линии электропередачи.
— В субботу, 8 июня, на Южном Урале наблюдались сразу несколько торнадо. Возможно ли такое явление в ближайшие дни в Пермском крае?
Да, полностью исключать его нельзя. С 12 по 14 июня на севере Пермского края ожидается прохождение сильных гроз со всем спектром опасных явлений — сильные шквалы, крупный град и даже не исключены смерчи.
В определенной степени смерч менее опасен чем шквал. Хотя он и вызывает локально сильные разрушения, однако охватывает совсем небольшую площадь — в среднем полоса разрушений длиной от 1-2 км до 50 км, шириной от 50-100 м до 1 км. Из-за локальности этого явления, в Пермском крае о 90% смерчей узнают лишь по повреждениям леса.
Шквал, напротив, может пройтись по площади в несколько тысяч квадратных километров. Поэтому именно шквалы чаще наносят ущерб в населенных пунктах и приводят к обрывам ЛЭП.
— На сколько такое явление как торнадо характерно для Пермского края?
Всего на территории края за последние 40 лет нам известно около 100 случаев торнадо, из них 20 значительных (категория интенсивности F2 и выше, то есть максимальная скорость ветра свыше 50 м/с). Но если брать в расчет площадь Пермского края (свыше 160 тыс. кв. км), то это на самом деле совсем немного. Последние случаи смерчей наблюдались 2 августа 2021 года в Усольском и 1 июня 2023 года в Чердынском районах.
Значительные смерчи отмечаются 1-2 раза за десятилетие. Такие события отмечались за
последние 40 лет 25 августа 1984 г., 29 июня 1993 г., 2 июля 2003 г., 4 июня 2005 г., 6 июня 2006 г., 7 июня 2009 г., 18 июля 2012 г., 13 сентября 2018 года. Причем почти все эти случаи отмечались на севере края. Здесь более благоприятные условия для их формирования, но при этом существенно меньше плотность населения. Поэтому большинство смерчей и проходили незамеченными для местных жителей. Пострадали от них лишь отдельные населенные пункты. Так, 7 июня 2009 года смерчи прошли вблизи трех поселков Гайнского района: Сергеевский, Кебраты и Шордын.
На юге Прикамья торнадо — совсем редкое явление, как и в районе Перми. Вблизи краевого центра смерч прошел 30 августа 2008 года в дачном поселке Алешиха, где отмечены серьезные разрушения, а 27 июня 2017 года смерч, правда слабый и короткоживущий, отмечен в Орджоникидзевском районе Перми.
— Наблюдается ли во всех этих случаях какая-то закономерность? Или явление, так скажем, по большей мере неожиданное?
Условия возникновения смерчей уже неплохо изучены, и смерчеопасные ситуации можно
прогнозировать с заблаговременностью 1-2 дня. Хотя смерчи часто сопровождаются другими опасными явлениями, такими как сильный шквал и крупный град, но возникают в немного иных условиях — чаще при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.
Основная же проблема состоит в том, что прогнозируемые зоны смерчеопасности достаточно обширны, а сам торнадо возникает в конкретное время и в определенном месте, которое пока невозможно определить. И эту проблему не могут решить даже в США, где смерчи активно изучают более ста лет.
— Может ли быть связано появление смерчей в Прикамье с глобальным потеплением?
— С одной стороны, на основе собранной нами базы данных, которая включает около 3 тыс. случаев торнадо в Северной Евразии мы можем утверждать, что явного роста числа случаев по мере потепления не происходит. И в Пермском крае этого роста также не наблюдается. Но по мере потепления климата будет происходить увеличение продолжительности теплого периода, когда смерчи возможны. Поэтому вероятен рост количества случаев за счет переходных сезонов — весны и осени.
Для появления смерчей как раз нужны большие температурные контрасты и высокие скорости ветра на высотах 1-3 км, характерные для переходных сезонов. Так, в Европейской части России самые сильные смерчи за последние три года отмечались 18–19 сентября 2022 года — это достаточно поздние сроки, которые ранее были нетипичны для этого явления. Похожий процесс мы наблюдаем в последние годы в США, где один из самых разрушительных смерчей наблюдался в декабре (что раньше, в более холодном климате, было нехарактерно).