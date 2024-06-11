На север Пермского края может прийти смерч

Значительные смерчи отмечаются 1-2 раза за десятилетие. Такие события отмечались за

последние 40 лет 25 августа 1984 г., 29 июня 1993 г., 2 июля 2003 г., 4 июня 2005 г., 6 июня 2006 г., 7 июня 2009 г., 18 июля 2012 г., 13 сентября 2018 года. Причем почти все эти случаи отмечались на севере края. Здесь более благоприятные условия для их формирования, но при этом существенно меньше плотность населения. Поэтому большинство смерчей и проходили незамеченными для местных жителей. Пострадали от них лишь отдельные населенные пункты. Так, 7 июня 2009 года смерчи прошли вблизи трех поселков Гайнского района: Сергеевский, Кебраты и Шордын.