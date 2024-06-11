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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Чусовом простились с погибшим на СВО 28-летним Вячеславом Колтыриным

Награжден медалями и орденом. В Чусовом похоронили участника СВО Вячеслава Колтырина

11 июня 2024, 10:39
Фото: официальная страница главы администрации Чусовского городского округа

В Чусовом простились с погибшим на СВО 28-летним Вячеславом Колтыриным

Служил он в должности старшего разведчика-сапера.

В Чусовом сегодня, 11 июня, простились с погибшим на СВО 28-летним Вячеславом Колтыриным. У мужчины остались дети и жена.

Молодой человек родился 26 апреля, после окончания школы окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «слесарь». После службы в армии Вячеслав вернулся в Чусовой, создал семью, работал в рессорном цехе Чусовского металлургического завода. Пошел служить по контракту, отправился в зону СВО в должности старшего разведчика-сапера, сообщил глава администрации Чусовского округа Сергей Белов на своей странице «ВКонтакте».

Во время нахождения на СВО был отмечен боевыми наградами — Орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями «За отвагу», «За храбрость», «За воинскую доблесть», «Участнику специальной военной операции». Рядовой погиб 29 мая текущего года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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