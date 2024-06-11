Награжден медалями и орденом. В Чусовом похоронили участника СВО Вячеслава Колтырина

Молодой человек родился 26 апреля, после окончания школы окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «слесарь». После службы в армии Вячеслав вернулся в Чусовой, создал семью, работал в рессорном цехе Чусовского металлургического завода. Пошел служить по контракту, отправился в зону СВО в должности старшего разведчика-сапера, сообщил глава администрации Чусовского округа Сергей Белов на своей странице «ВКонтакте».