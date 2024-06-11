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Пермские ученые обнаружили редкий вид ужей в Прикамье

Обитает в Крыму и Азии, но оказался в Прикамье. Ученые ПГНИУ нашли редкий вид змей

11 июня 2024, 06:50
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Пермские ученые обнаружили редкий вид ужей в Прикамье

Исследователи пока не знают, каким образом рептилия оказалась в нашем регионе.
Сюжет
ПГНИУ

Ученые биологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) обнаружили новый для Прикамья вид змеи — водяного ужа. Обычно эта рептилия обитает в Южной Европе и Центральной Азии, а в России — на приазовских и крымских лиманах.

Впервые новую для нашего региона змею нашли в мае 2019 года. Сотрудники биофака забрали ее с собой, произвели замеры и подробно изучали неделю, говорит доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ Николай Четанов. Внешне змея напоминала черную морфу обыкновенной гадюки, но это была не она. Особенности окраса и характер расположения щитков на голове указывали на то, что перед исследователями — водяной уж.

Ученые говорят, что нельзя с полной уверенностью назвать нынешнюю находку водяным ужом — необходим генетический анализ. Однако можно точно сказать, что змея не ядовита и не угрожает жизни и здоровью человека. С прошлого года ученые проводят чипирование всех водяных ужей — на данный момент помечено 20 особей, часть из них успешно пережила зиму.

Вопрос появления водяного ужа в Прикамье до сих пор изучается, рассказывают в пресс-службе ПГНИУ. Эксперты считают, что некто мог завезти и выпустить несколько экземпляров. Также удивительно, что все находки водяного ужа в Пермском крае сделаны вне водоемов. При встрече с человеком водяной и обыкновенный ужи ведут себя одинаково: они шипят и пытаются сбежать. Однако при поимке обыкновенный уж часто имитирует смерть, а водяной пытается вырваться.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Ученые#Животные#Наука
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