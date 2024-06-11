Обитает в Крыму и Азии, но оказался в Прикамье. Ученые ПГНИУ нашли редкий вид змей

Вопрос появления водяного ужа в Прикамье до сих пор изучается, рассказывают в пресс-службе ПГНИУ. Эксперты считают, что некто мог завезти и выпустить несколько экземпляров. Также удивительно, что все находки водяного ужа в Пермском крае сделаны вне водоемов. При встрече с человеком водяной и обыкновенный ужи ведут себя одинаково: они шипят и пытаются сбежать. Однако при поимке обыкновенный уж часто имитирует смерть, а водяной пытается вырваться.