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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Опрос: 86% россиян считают себя патриотами

11 июня 2024, 15:23
Данные опроса Фонда «Общественное мнение» показывают, что подавляющее большинство россиян (86%) считают себя патриотами. В сравнении с 2006 годом, когда такими себя считали только 57% респондентов, процент патриотов значительно вырос.

Также заметно увеличилось число тех, кто считает, что в России стало больше патриотически настроенных граждан. Положительно на этот вопрос ответили 52% опрошенных, еще 25% считают, что ничего не изменилось, а лишь 10% заметили уменьшение патриотизма, пишет regions.ru.

Большинство респондентов (81%) считают, что патриотом нельзя назвать того, кто не испытывает гордости за свою страну. Также 70% считают патриотом только того, кто не избегает службы в армии, 68% — того, кто проявляет интерес и заботу о природе своей страны, 65% — того, кто хорошо знает историю своей страны, 56% — того, кто работает за границей, а 50% — только того, кто не критикует действия властей.

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