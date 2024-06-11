Опрос: 86% россиян считают себя патриотами

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Также заметно увеличилось число тех, кто считает, что в России стало больше патриотически настроенных граждан. Положительно на этот вопрос ответили 52% опрошенных, еще 25% считают, что ничего не изменилось, а лишь 10% заметили уменьшение патриотизма, пишет regions.ru.
Большинство респондентов (81%) считают, что патриотом нельзя назвать того, кто не испытывает гордости за свою страну. Также 70% считают патриотом только того, кто не избегает службы в армии, 68% — того, кто проявляет интерес и заботу о природе своей страны, 65% — того, кто хорошо знает историю своей страны, 56% — того, кто работает за границей, а 50% — только того, кто не критикует действия властей.