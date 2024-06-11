Опрос: 86% россиян считают себя патриотами

Большинство респондентов (81%) считают, что патриотом нельзя назвать того, кто не испытывает гордости за свою страну. Также 70% считают патриотом только того, кто не избегает службы в армии, 68% — того, кто проявляет интерес и заботу о природе своей страны, 65% — того, кто хорошо знает историю своей страны, 56% — того, кто работает за границей, а 50% — только того, кто не критикует действия властей.