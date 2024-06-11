Почему дорожают квартиры в беднейших российских регионах

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Внутренний туризм приносит регионам деньги и подорожание недвижимости. Разобраться, где в России стало сложнее купить жильё, а где еще можно приобрести квартиру по доступной цене, нам помогли коллеги из «Новых Известий».
Ситуация на рынке
Самые дорогие квартиры, что новостройки, что вторичка — в Москве. Исследование на основе данных «Домклика» показало, что в новом жилье квадратный метр в столице стоит в среднем 387 тыс. рублей, а в старом фонде — 300 тыс. рублей. Следом, что неудивительно, идёт Санкт-Петербург с ценами на уровне 257 тыс. рублей и 195 тыс. рублей соответственно.
Цены в Москве и Петербурге хотя бы стабильно дорогие. Однако есть регионы, где квартиры дорожают не по дням, а по часам.
Удивительное лидерство
Топ регионов, в которых квартиры во вторичке подорожали сильнее всего, выглядит, как удивительно. Он почти целиком состоит из бедных даже по российским меркам регионов.
На первом месте по темпам роста цен на жилье Республика Алтай — там квартиры в период с 2019 по 2024 годы подорожали на 283%, то есть почти в четыре раза! И это при том, что по уровню благосостояния республика находится на 64 месте среди всех регионов России: после обязательных минимальных платежей у среднестатистической семьи с двумя детьми свободными остаются лишь 28100 рублей. С таким «богатством» особо не разгуляешься.
Раньше Алтай привлекал в основном любителей дикой природы, но в 2023 году здесь открылся всесезонный курорт «Манжерок» с пятизвёздочным отелем, спа-комплексом, горнолыжными трассами. Алтай становится местом, где отдохнуть могут люди с любыми запросами — в прошлом году турпоток вырос на 6% — до 2,6 млн человек (а население региона при этом чуть более 210 тыс. человек). На лето 2024 года продано уже на 20% больше туров, чем в 2023 году.
С таким наплывом туристов жильё превращается в инструмент заработка, причём растущего заработка. За последние 12 месяцев, по данным «ЦИАН. Аналитики», стоимость суточной аренды дома в Республике Алтай выросла на 32% — до 9 тыс. рублей.
Если есть свободные деньги, то на алтайской недвижимости можно заработать. А если денег нет, тогда вопрос улучшения жилищных условий сильно осложняется. Республика вышла на третье место в России по стоимости квадратного метра на вторичке — 171 тыс. рублей. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Судя по ценам, Горно-Алтайск претендует на звание третьей столицы России.
Туристический бум взвинтил цены
В Дагестане, где квартиры с апреля 2019 года по апрель 2024 года подорожали на 179%, тоже всё держится на туризме. В прошлом году республика приняла 1,75 млн человек, что почти в шесть раз больше, чем соседняя Чечня. Но гостиничных номеров хватило только на расселение 430 тыс. туристов.
Частный сектор в таких условиях — золотая жила! Махачкала в прошлом году и вовсе стала лидером по подорожанию новостроек — они стали дороже в два раза (104%)! Хотя Дагестан в рейтинге благосостояния населения и вовсе занимает 82 место: средняя семья с двумя детьми имеет свободными только 10077 рублей в месяц.
Квартиры для инвестиций, но не для жизни
Меньше всего вопросов вызывает в этом списке Магаданская область, где квартиры подорожали на 170%. Это один из самых благополучных с точки зрения доходов людей регионов России. Семья с двумя детьми располагает свободными 82085 рублями в месяц. Это шестое место в России.
В Забайкальском крае, где квартиры подорожали на 159% за 5 лет есть свои причины. Та же Чита, столица Забайкальского края, не самый привлекательный город для жизни. Экологические проблемы смог могут вынудить уехать кого угодно. Однако эксперты отмечают, что в регионе разгоняет цены программа дальневосточной ипотеки.
Дальневосточная ипотека позволяет получить займ по ставке не более 2%. Минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный размер займа на маленькие квартиры — 6 млн рублей, на квартиры площадью более 60 кв. м — 9 млн рублей.
Доступна Дальневосточная ипотека молодым семьям в возрасте до 36 лет, одиноким родителям до 36 лет с детьми в возрасте до 19 лет, участникам Дальневосточного гектара, переселенцам из Арктики, дальневосточным и арктическим педагогам, медикам и сотрудникам оборонных предприятий.
Уникальное отличие этой программы от других льготных ипотек в том, что жильё можно купить даже на вторичке у физлица. В Магаданской области и на Чукотке — в любом месте, а в Забайкальском крае и остальных дальневосточных и арктических регионах — в сельской местности и в моногородах.
Замыкает пятёрку регионов с наибольшим ростом цен на вторичное жильё Калмыкия — подорожание составило 157%. Здесь сложилась необычная ситуация: квартиры на вторичке дороже новостроек. Новостроек на рынке степной республики попросту нет.
Рост цен на недвижимость — это нормальное явление, если оно подкреплено ростом доходов население. Зарплаты в России тоже прибавляют, но их темпы пока сильно отстают от темпов подорожания недвижимости. Квартиры в пятёрке дорожающих регионов становятся инструментом заработка для инвесторов. Люди, которые просто хотят улучшить свои жилищные условия, вынуждены копить, ждать и терпеть.