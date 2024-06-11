Почему дорожают квартиры в беднейших российских регионах

Раньше Алтай привлекал в основном любителей дикой природы, но в 2023 году здесь открылся всесезонный курорт «Манжерок» с пятизвёздочным отелем, спа-комплексом, горнолыжными трассами. Алтай становится местом, где отдохнуть могут люди с любыми запросами — в прошлом году турпоток вырос на 6% — до 2,6 млн человек (а население региона при этом чуть более 210 тыс. человек). На лето 2024 года продано уже на 20% больше туров, чем в 2023 году.