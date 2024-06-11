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Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Подмосковный врач напомнила о гигиене после игры в песке

11 июня 2024, 18:45
Летом дети с удовольствием проводят время в песочницах, особенно маленькие. Однако важно помнить, что песок может вызвать различные заболевания.

Врач из подмосковного научно-исследовательского института детства Ольга Кандоба подчеркнула, что в городских песочницах, помимо песка, часто можно найти мусор, осколки, окурки и следы жизнедеятельности людей, собак и кошек, пишет regions.ru.

«Там содержится большое количество яиц паразитов, в первую очередь глистов и токсокар, а также кишечной палочки и спор анаэробных бактерий. Поэтому после игры в песке необходимо тщательно мыть руки с мылом», — объяснила специалист.

Во время игры в песочнице не стоит давать ребенку перекусывать, позволять ему засовывать руки в рот или тереть глаза ими.

Даже если песочница находится у вас на даче, все равно следует менять песок и следить за состоянием песочницы.

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