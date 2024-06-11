Производитель молочных продуктов в Коломне нарастит производство

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
По информации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, первый этап расширения касается выпуска йогуртов, пишет 360.ru.
Ожидается, что участие в программе позволит компании повысить эффективность производства, сократить потери и расширить возможности завода. Предстоит сокращение времени процесса на 10%, уменьшение незавершенного производства на 15% и повышение производительности труда на 11% на рабочих местах.
Подмосковные предприятия имеют возможность подать заявку на участие в программе на портале Производительность.рф.