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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Производитель молочных продуктов в Коломне нарастит производство

11 июня 2024, 14:50
Производитель молочных товаров в Коломне планирует увеличить объемы производства. Компания «Коломенское» будет расширять свои возможности благодаря государственной программе «Производительность труда».

По информации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, первый этап расширения касается выпуска йогуртов, пишет 360.ru.

Ожидается, что участие в программе позволит компании повысить эффективность производства, сократить потери и расширить возможности завода. Предстоит сокращение времени процесса на 10%, уменьшение незавершенного производства на 15% и повышение производительности труда на 11% на рабочих местах.

Подмосковные предприятия имеют возможность подать заявку на участие в программе на портале Производительность.рф.

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