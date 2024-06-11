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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

С 1 июля пермяки смогут получить муниципальные услуги в онлайн-режиме

С июля пермяки смогут получить муниципальные услуги только онлайн или через МФЦ

11 июня 2024, 07:23
Фото: ideogram.ai

С 1 июля пермяки смогут получить муниципальные услуги в онлайн-режиме

Жителям больше не нужно будет идти на прием к специалистам мэрии.

С 1 июля текущего года пермяки смогут получать муниципальные услуги только через отделения МФЦ или обращение на портале «Госуслуги». Функциональные ведомства администрации города больше не будут вести личный прием и принимать заявления на предоставление данных услуг.

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в функциональных ведомствах мэрии установлены «гостевые» компьютеры. С их помощью любой желающий может подать заявление на получение муниципальной услуги в онлайн-режиме. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги». В офисах МФЦ работают консультанты, которые должны помочь пермякам с оформлением необходимых документов.

К муниципальным услугам относятся запись и направление детей в детские сады, признание граждан малоимущими для получения жилья по договору социального найма, согласование площадки накопления твердых коммунальных отходов и другие.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Администрация Перми
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