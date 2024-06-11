С июля пермяки смогут получить муниципальные услуги только онлайн или через МФЦ

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в функциональных ведомствах мэрии установлены «гостевые» компьютеры. С их помощью любой желающий может подать заявление на получение муниципальной услуги в онлайн-режиме. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги». В офисах МФЦ работают консультанты, которые должны помочь пермякам с оформлением необходимых документов.