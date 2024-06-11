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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Определился победитель аукциона на проект ремонта пермских «Королёвских номеров»

Стало известно, кто будет проектировать обновлённые «Королёвские номера» в Перми

11 июня 2024, 12:32
Фото: properm.ru

Определился победитель аукциона на проект ремонта пермских «Королёвских номеров»

Документацию подрядчик должен сдать до конца года.

Победителем аукциона на разработку научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера, где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов, останавливались в 1920-е гг. поэты В. В. Маяковский, В. С. Луговской и другие» признано пермское ООО «Союз ПС». На это первым внимание обратил «Коммерсант-Прикамье».

Пермская компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 3,8 млн рублей.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен приспособить помещения для размещения экспозиционно-выставочного, служебных и рекреационных пространств культурно-просветительского центра. К разработке проекта необходимо приступить 13 июня 2024 года, сдать документацию заказчику — 12 декабря 2024 года.

В марте стало известно, что два помещения, расположенные на первом этаже дома по ул. Сибирской, 5, где находились «Королёвские номера», перейдут в краевую собственность. Их безвозмездно передаст владелец помещений, сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Это объект культурного наследия, знаковое для города здание. Здесь размещалась гостиница „Королёвские номера“, где прошли последние несколько недель жизни Великого Князя Михаила Александровича», — отмечает глава региона.

В здании представлена историко-архивная выставка, посвящённая судьбе Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года.

Передача здания края — «первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», сообщил Дмитрий Махонин.

«Королёвские номера» — трёхэтажный дом 1910 года постройки в стиле русского модерна, длительное время в конце 10-х годов прошлого века считалось лучшей гостиницей Перми. Здесь в 1918 году жил великий князь Михаил Романов, останавливался Владимир Маяковский. Здание использовалось как общежитие сотрудников Пермского театра оперы и балета.

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