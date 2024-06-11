Стало известно, кто будет проектировать обновлённые «Королёвские номера» в Перми

Победителем аукциона на разработку научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера, где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов, останавливались в 1920-е гг. поэты В. В. Маяковский, В. С. Луговской и другие» признано пермское ООО «Союз ПС». На это первым внимание обратил «Коммерсант-Прикамье».