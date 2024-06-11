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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все

Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все

11 июня 2024, 05:12
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru
Рассказываем, что нужно сделать, чтобы получать стипендию на уровне зарплаты.
Сюжет
ПНИПУ

И. о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков рассказал в интервью журналисту Properm.ru об особенностях конкурса в 2024 году и программах, которые вуз реализует совместно с предприятиями-партнерами.

Ряд специальностей и. о. ректора Пермского политеха называет «островками элитарности». Например, 40 человек набирают на обучение инженеров-конструкторов в рамках программы «Крылья Ростеха». Особенность программы — в углубленном обучении IT-технологиям и английскому языку. Обучение осуществляется на основе договора на целевое обучение между вузом, студентом и предприятием. Потенциальному стипендиату программы необходимо иметь:

  • суммарный балл ЕГЭ не менее 220 баллов;
  • уровень владения английским языком не ниже А2 (по системе CEFR);
  • средний балл аттестата не ниже 4.0;
  • мотивационные эссе
  • приветствуются победы в конкурсах всероссийского и международного уровней.

Поступившим гарантируется: дополнительная стипендия от предприятия в размере от 20 до 30 тысяч рублей; выплаты за повышение уровня владения иностранным языком; трудоустройство с первого курса и оплачиваемая практика. Целевой договор заключается сроком на три года.

Ещё один «островок элитарности» — это корпоративные группы «ЛУКОЙЛ», Образовательный центр в городе Когалыме (филиал ПНИПУ), в котором начнется учебный процесс 1 сентября 2024 года. Туда переедут учиться студенты, которых нефтяная компания отобрала со всей страны. В этом году набор будет 125 человек.

Кроме того, в Пермском Политехе в этом году впервые идет набор магистров на бюджетные места по программе «Качество Ростеха», куда могут поступить бакалавры разных специальностей и из разных вузов.

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#ПНИПУ#Политех#Вуз#Стипендии#Пермский политех
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