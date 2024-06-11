Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все

Ещё один «островок элитарности» — это корпоративные группы «ЛУКОЙЛ», Образовательный центр в городе Когалыме (филиал ПНИПУ), в котором начнется учебный процесс 1 сентября 2024 года. Туда переедут учиться студенты, которых нефтяная компания отобрала со всей страны. В этом году набор будет 125 человек.