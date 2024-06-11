Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
И. о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков рассказал в интервью журналисту Properm.ru об особенностях конкурса в 2024 году и программах, которые вуз реализует совместно с предприятиями-партнерами.
Ряд специальностей и. о. ректора Пермского политеха называет «островками элитарности». Например, 40 человек набирают на обучение инженеров-конструкторов в рамках программы «Крылья Ростеха». Особенность программы — в углубленном обучении IT-технологиям и английскому языку. Обучение осуществляется на основе договора на целевое обучение между вузом, студентом и предприятием. Потенциальному стипендиату программы необходимо иметь:
Поступившим гарантируется: дополнительная стипендия от предприятия в размере от 20 до 30 тысяч рублей; выплаты за повышение уровня владения иностранным языком; трудоустройство с первого курса и оплачиваемая практика. Целевой договор заключается сроком на три года.
Ещё один «островок элитарности» — это корпоративные группы «ЛУКОЙЛ», Образовательный центр в городе Когалыме (филиал ПНИПУ), в котором начнется учебный процесс 1 сентября 2024 года. Туда переедут учиться студенты, которых нефтяная компания отобрала со всей страны. В этом году набор будет 125 человек.
Кроме того, в Пермском Политехе в этом году впервые идет набор магистров на бюджетные места по программе «Качество Ростеха», куда могут поступить бакалавры разных специальностей и из разных вузов.