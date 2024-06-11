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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

У ChatGPT появилось приложение для компьютеров. И вот зачем оно вам

У ChatGPT появилось приложение для компьютеров. И вот зачем оно вам

11 июня 2024, 09:26
Фото: croperter / pxhere
Спойлер: оно может писать за вас письмо и распознавать текст на фото. Но это не все.

У приложения для компьютеров от ChatGPT появились новые возможности. В данный момент оно доступно только для пользователей Mac, однако скоро будет выпущена версия для Windows. Новое приложение позволяет легко интегрировать ИИ в работу на компьютере с помощью горячих клавиш и быстрой загрузки файлов и скриншотов.

Приложение призвано сделать использование ChatGPT более эффективным и эмоционально окрашенным. Оно было адаптировано для работы с новой версией голосового помощника, который имеет возможность «видеть» экран и «слышать» пользователя. Что же конкретно может делать это приложение?

  • Во-первых, оно предоставляет возможность управления электронной почтой. Вы можете сделать скриншот письма, а приложение сгенерирует краткий ответ, что поможет сэкономить ваше время и усилия.
  • Кроме того, приложение способно создавать изображения. Нейросеть DALL-E способна генерировать потрясающие изображения на основе текстовых описаний или ссылок.
  • Ещё одна полезная функция — веб-разработка. Нейросеть может создавать HTML- и CSS-код на основе скриншотов веб-страниц. Это позволяет автоматизировать процесс написания кода, основываясь на визуальных данных, тем самым вы можете сосредоточиться на более высокоуровневых задачах.
  • Приложение также предлагает функцию резюмирования контента. Оно способно извлечь ключевую информацию из больших текстов или отчетов, что упрощает работу с большим объемом данных.
  • Анализ фотографий — еще одна возможность приложения. Теперь оно может распознавать текст на фотографиях, что значительно упрощает процесс цифровизации и организации данных.
  • ChatGPT также имеет функцию перевода. Приложение поддерживает перевод веб-страниц и документов на несколько языков.
  • Для блогеров и активных пользователей социальных сетей ChatGPT предлагает взаимодействие с соцсетями. Приложение поможет составить продуманные ответы на посты в социальных сетях и комментарии на YouTube.
  • Анализ данных — еще одно применение приложения. Оно поставляется с функцией анализа файлов CSV и Excel, на основе которых могут быть созданы таблицы и графики.
  • Наконец, ChatGPT может служить вам интерактивным руководством. Если вы имеете физический объект, инструкции для его настройки можно получить в режиме реального времени, направив камеру ноутбука на объект.

Итак, новое приложение от ChatGPT предоставляет множество функций, которые могут значительно упростить вашу работу на компьютере и сделать её более эффективной.

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