У ChatGPT появилось приложение для компьютеров. И вот зачем оно вам

У приложения для компьютеров от ChatGPT появились новые возможности. В данный момент оно доступно только для пользователей Mac, однако скоро будет выпущена версия для Windows. Новое приложение позволяет легко интегрировать ИИ в работу на компьютере с помощью горячих клавиш и быстрой загрузки файлов и скриншотов.