У ChatGPT появилось приложение для компьютеров. И вот зачем оно вам

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
У приложения для компьютеров от ChatGPT появились новые возможности. В данный момент оно доступно только для пользователей Mac, однако скоро будет выпущена версия для Windows. Новое приложение позволяет легко интегрировать ИИ в работу на компьютере с помощью горячих клавиш и быстрой загрузки файлов и скриншотов.
Приложение призвано сделать использование ChatGPT более эффективным и эмоционально окрашенным. Оно было адаптировано для работы с новой версией голосового помощника, который имеет возможность «видеть» экран и «слышать» пользователя. Что же конкретно может делать это приложение?
Итак, новое приложение от ChatGPT предоставляет множество функций, которые могут значительно упростить вашу работу на компьютере и сделать её более эффективной.