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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

11 июня 2024, 13:29
Юрий Кондратьев, известный актер и режиссер, скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Эту печальную новость подтвердила дочь артиста, Елена Кондратьева.

Юрий Кондратьев славился своими ролями во многих популярных спектаклях Новосибирского театра кукол. Он исполнил такие знаковые персонажи, как Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино», Визирь в «Волшебной лампе Аладдина», Король в «Золушке», Кот в «Коте в сапогах» и многие другие, пишет 360.ru.

Юрий Кондратьев родился 25 ноября 1950 года и с 1974 года работал в театре кукол. За свою карьеру он сыграл более 200 ролей.

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