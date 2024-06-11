Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

Юрий Кондратьев славился своими ролями во многих популярных спектаклях Новосибирского театра кукол. Он исполнил такие знаковые персонажи, как Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино», Визирь в «Волшебной лампе Аладдина», Король в «Золушке», Кот в «Коте в сапогах» и многие другие, пишет 360.ru.