Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Юрий Кондратьев славился своими ролями во многих популярных спектаклях Новосибирского театра кукол. Он исполнил такие знаковые персонажи, как Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино», Визирь в «Волшебной лампе Аладдина», Король в «Золушке», Кот в «Коте в сапогах» и многие другие, пишет 360.ru.
Юрий Кондратьев родился 25 ноября 1950 года и с 1974 года работал в театре кукол. За свою карьеру он сыграл более 200 ролей.