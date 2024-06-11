Умные технологии в «Умном городе»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Перми с 13 по 15 июня под девизом «Умный город — Строим вместе!» пройдет V юбилейный Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Участники обсудят актуальные тренды и инновации, направленные на достижение целей устойчивого развития регионов. Событие пройдет в Перми на площадке PermExpo по адресу шоссе Космонавтов, 59.
Руководитель направления «Экзон» Мария Талалаева выступит на стратегической сессии «Управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» 13 июня в 11:30. Эксперт ведущего разработчика в области цифровизации строительных процессов поделится реальными кейсами и результатами внедрения своих разработок на всех этапах строительства. Модератором сессии выступит советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Звонарева.
В фокусе доклада Марии Талалаевой будет «Экзон» — экосистема для автоматизации строительных процессов, которая объединяет всех участников в единой платформе. Ее применение позволяет не только выстроить прозрачные процессы формирования и согласования документации, но и сократить сроки самого строительства, полностью избавиться от бумажных носителей и дорогостоящих логистических процессов.
Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». На площадке встречаются представители бизнеса, инженеры, государственные служащие и ведущие эксперты в области высоких технологий, чтобы определить прорывные цели и пути их достижения в различных сферах, таких как строительство, здравоохранение, образование, туризм, культура, спорт.
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