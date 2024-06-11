Умные технологии в «Умном городе»

В фокусе доклада Марии Талалаевой будет «Экзон» — экосистема для автоматизации строительных процессов, которая объединяет всех участников в единой платформе. Ее применение позволяет не только выстроить прозрачные процессы формирования и согласования документации, но и сократить сроки самого строительства, полностью избавиться от бумажных носителей и дорогостоящих логистических процессов.