properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Умные технологии в «Умном городе»

Умные технологии в «Умном городе»

11 июня 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты «Экзон» выступят на международном форуме в Перми 13–15 июня

В Перми с 13 по 15 июня под девизом «Умный город — Строим вместе!» пройдет V юбилейный Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Участники обсудят актуальные тренды и инновации, направленные на достижение целей устойчивого развития регионов. Событие пройдет в Перми на площадке PermExpo по адресу шоссе Космонавтов, 59.

Руководитель направления «Экзон» Мария Талалаева выступит на стратегической сессии «Управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» 13 июня в 11:30. Эксперт ведущего разработчика в области цифровизации строительных процессов поделится реальными кейсами и результатами внедрения своих разработок на всех этапах строительства. Модератором сессии выступит советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Звонарева.

В фокусе доклада Марии Талалаевой будет «Экзон» — экосистема для автоматизации строительных процессов, которая объединяет всех участников в единой платформе. Ее применение позволяет не только выстроить прозрачные процессы формирования и согласования документации, но и сократить сроки самого строительства, полностью избавиться от бумажных носителей и дорогостоящих логистических процессов.

Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». На площадке встречаются представители бизнеса, инженеры, государственные служащие и ведущие эксперты в области высоких технологий, чтобы определить прорывные цели и пути их достижения в различных сферах, таких как строительство, здравоохранение, образование, туризм, культура, спорт.

Реклама. ООО «Аник Лаб» erid: LjN8KLUbM

#Новости компаний#Экономика
Подпишитесь
На север Пермского края может прийти смерч
Сегодня, 12:56
В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» выступят Пресняков и Подольская
Сегодня, 09:21
Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все
Сегодня, 05:12
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
Сегодня, 02:51
Обитает в Крыму и Азии, но оказался в Прикамье. Ученые ПГНИУ нашли редкий вид змей
Сегодня, 06:50
Дмитрий Махонин поручил привлечь к ответственности представителей МСК «Энергия»
Сегодня, 07:34
"