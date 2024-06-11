В мэрии Перми представили праздничную программу ко Дню города

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Администрация Перми представила праздничную программу ко Дню города. В рамках праздника запланировано порядка 60 культурно-массовых мероприятий во всех районах краевой столицы. Ключевыми событиями станут открытие набережной реки Камы в Кировском районе, парад трамваем, концерт «Энергия жизни», а завершится праздник праздничным салютом.
Празднование традиционного праздника начнется в 11:00 12 июня с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году на Аллее Славы будут увековечены имена:
Кроме того, в исторической части аллеи появится звезда в честь Пермского музыкального колледжа, отмечающему в этом году свой 100-летний юбилей.
В 11:30 на главной сцене праздника, на площади перед Заксобранием, начнется большой концерт «Мы одна семья!». В нем примут участие творческие коллективы Перми и Екатеринбурга.
В 12:00 состоится открытие парада трамваев. Мероприятие посвящено 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. На улице Петропавловской торжественно пройдет колонна из десяти единиц служебных и пассажирских вагонов разных лет.
Концертная программа «Энергия жизни» объединит в себе выступления творческие пермские семьи и профессиональных артистов. Около 500 вокалистов на «Большом хоровом соборе» исполнят самые известные песни Евгения Крылатова. К вечеру свои программы представят музыкальные группы. В 21:00 пермяков ожидает выступление заслуженного артиста России, певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова.
На еще одной сцене в центральном квартале эспланады будет работать вторая сцена — «Фестивальная». На ней в 12:30 свое творчество представят детские коллективы. «С 17:00 до 21:00 пермские ди-джеи сыграют свои лучшие сеты», сообщило ведомство.
С 12:00 на набережной Камы жителей Перми и гостей города ждут интерактивные программы. Концерт «Мой город. Моя Россия» вокального проекта ROSSO начнется в 15:00. Проект «ROSSО» состоит из четырех солистов, лауреата международных и всероссийских конкурсов.
Торжественное открытие набережной Камы в Кировском районе после капитального ремонта начнется в 13:00 и продлится до 17:00. В программу войдут выступления коллективов учреждения культуры «ПермьКонцерт» и ДК имени Кирова. Всего на набережной будет две площадки — главная и детская.
Главная будет располагаться у ДК имени Кирова. В 14:00 начнется торжественное открытие обновленной набережной правового берега Камы и выступление ансамбля «Воскресение». После этого выступят Андрей Киряков и проект «Три балалайки», ансамбль «Ба-Ба-Ту», танцевальная площадка «Стоит мой город у реки», ансамбль песни и танца «Ромэн», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» с концертной программой «Россия моя!».
Детская площадка будет оснащена настольными играми. В 13:00 начнется анимационная программа для детей и родителей «Пусть всегда будет солнце!», в 15:00 — музыкально-интерактивный спектакль для всей семьи «Путешествие Камушки».
«На променадной части можно будет встретить хранителей набережной — веселых прибрежных жителей Камушку и Камешка, которые будут дарить хорошее настроение детям и взрослым. Всем гостям, которые встретят Камушку и Камешка предлагается принять участие в конкурсе. Нужно сфотографироваться с героями, выложить фото в социальных сетях с хештегом #НоваяНабережнаяЗакамск, среди всех участников организаторы праздника выберут победителя, которому подарят приглашения на концерты пермских коллективов», пишет мэрия.
В 16:00 в ДК им. Солдатова пройдет торжественный приём Главы Перми Эдуарда Соснина. Звание «Почётный гражданин города» вручат основателю спортивных школ Киокушин в Пермском крае Александру Алымову и депутату гордумы Владимиру Плотникову. Также мэр вручит почетные знаки «За заслуги перед городом Пермь» и премии города Перми в сфере культуры и искусства.
Кроме основных мероприятий в Перми запланированы разные спортивные мероприятия, выставки, акции, праздничные концерты, квесты, квизы, краеведческие мероприятия, медиа-мероприятия в рамках проекта «Социальный кинозал» и флешмобы.
Завершением Дня города станет семиминутный салют. Его запустят с территории городского пляжа в 23:30. Лучше всего его можно будет увидеть на набережной с левого берега Камы.