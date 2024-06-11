В мэрии Перми представили праздничную программу ко Дню города

«На променадной части можно будет встретить хранителей набережной — веселых прибрежных жителей Камушку и Камешка, которые будут дарить хорошее настроение детям и взрослым. Всем гостям, которые встретят Камушку и Камешка предлагается принять участие в конкурсе. Нужно сфотографироваться с героями, выложить фото в социальных сетях с хештегом #НоваяНабережнаяЗакамск, среди всех участников организаторы праздника выберут победителя, которому подарят приглашения на концерты пермских коллективов», пишет мэрия.